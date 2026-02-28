Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Offerta bomba Kena Mobile: 300 Giga sotto i 6€ per sempre con tanti vantaggi

Scopri l’offerta Kena Mobile da 5,99€ al mese con 300 GB e chiamate illimitate. Una tariffa low cost perfetta per giovani per navigare senza limiti.
Offerta bomba Kena Mobile: 300 Giga sotto i 6€ per sempre con tanti vantaggi
Scopri l’offerta Kena Mobile da 5,99€ al mese con 300 GB e chiamate illimitate. Una tariffa low cost perfetta per giovani per navigare senza limiti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 28 feb 2026
Link copiato negli appunti

Trecento gigabyte al mese a soli 5,99€. In un periodo in cui ogni spesa viene valutata con attenzione, una tariffa così cambia completamente la prospettiva su quanto dovrebbe costare restare connessi. È questa una delle proposte più interessanti di Kena Mobile, l’operatore virtuale che utilizza la rete di TIM e che ha costruito la propria identità attorno a tariffe accessibili e trasparenti.

La formula è semplice: tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo mensile che resta sotto la soglia psicologica dei sei euro. Una combinazione pensata soprattutto per i giovani, per chi studia, per chi lavora in mobilità o per chi vuole semplicemente navigare, guardare video e usare i social senza l’ansia di superare il limite dati.

Risparmia con Kena Mobile

Una tariffa pensata per chi vive online senza voler spendere troppo

I 300 GB inclusi nell’offerta da 5,99€ permettono un utilizzo intenso dello smartphone: streaming video, musica, videochiamate, social network e hotspot occasionale diventano attività quotidiane da gestire senza controllare continuamente il contatore. È una proposta che risponde a un’esigenza concreta: vivere il digitale con leggerezza, senza trasformare la bolletta in un problema.

Kena Mobile affianca a questa promozione anche altre tariffe competitive, mantenendo però la stessa filosofia: prezzi chiari, condizioni semplici, nessuna complicazione inutile. In un mercato dove spesso le offerte iniziali vengono rimodulate nel tempo, la scelta di puntare sulla stabilità e sul rapporto qualità-prezzo rappresenta un elemento distintivo. Per chi ama risparmiare ma non vuole rinunciare allo svago online, è una soluzione che unisce convenienza e libertà digitale. Scegliere una tariffa telefonica oggi significa trovare un equilibrio tra budget e libertà digitale. L’offerta da 5,99€ con 300 GB dimostra che è possibile avere entrambi: un costo mensile contenuto e una quantità di dati più che sufficiente per vivere connessi senza limiti.

Risparmia con Kena Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Mobile inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi
Mobile

Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi
Kena Mobile lancia il 5G da 5,99€: 300 Giga e minuti illimitati
Mobile

Kena Mobile lancia il 5G da 5,99€: 300 Giga e minuti illimitati
Airalo: una eSIM veloce e con installazione immediata per navigare senza roaming ovunque
Mobile

Airalo: una eSIM veloce e con installazione immediata per navigare senza roaming ovunque
Viaggiare connessi con Saily: internet globale, zero roaming
Mobile

Viaggiare connessi con Saily: internet globale, zero roaming