Iliad TOP 300 PLUS: minuti illimitati, 300 GB in 5G e prezzo bloccato per sempre

Nel mondo delle offerte telefoniche, "per sempre" è una parola che quasi nessuno osa usare. Iliad ha scelto un approccio radicalmente diverso: quello che paghi oggi è quello che pagherai tra un anno, tra due, tra cinque. Senza asterischi.L'offerta TOP 300 PLUS a 11,99€ al mese è esattamente questo: una promessa che non scade.
Tutto quello che ti serve, dentro un'unica offerta
Trecento gigabyte in 4G, 4G+ e 5G bastano e avanzano per qualsiasi uso quotidiano - streaming, videochiamate, navigazione, musica in mobilità. Ci sono anche minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 30 GB extra dedicati al roaming nel continente, per chi viaggia spesso o ha bisogno di restare connesso anche all'estero. E per chi ha contatti internazionali, sono incluse chiamate illimitate verso i numeri fissi di decine di paesi nel mondo, più fissi e mobili di Stati Uniti e Canada. Tutto incluso. Nessun costo nascosto. Nessun servizio a pagamento attivato di nascosto.
Viviamo in un'epoca in cui i listini si aggiornano ogni trimestre e le "offerte esclusive" hanno una data di scadenza scritta in caratteri microscopici. Bloccare la propria spesa telefonica a una cifra fissa - e sapere che quella cifra rimarrà tale - ha un valore che va oltre i gigabyte inclusi. È certezza. È controllo. È non dover controllare ogni mese se il proprio operatore ha deciso, nel silenzio, di alzare i prezzi. Con Iliad, quella certezza è strutturale: è il modello su cui l'operatore ha costruito tutta la sua reputazione in Italia. L'attivazione è rapida, completamente online, e la SIM ti arriva direttamente a casa o la ritiri in uno degli store iliad sul territorio. Nessuna burocrazia, nessuna attesa infinita. Se hai già un numero, la portabilità è inclusa e gestita da iliad senza che tu debba fare praticamente nulla. Attiva l'offerta TOP 300 PLUS sul sito ufficiale di Iliad.
