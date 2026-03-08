Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Iliad TOP 300 PLUS: minuti illimitati, 300 GB in 5G e prezzo bloccato per sempre

Iliad TOP 300 PLUS a 11,99€ al mese per sempre: 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, roaming in Europa e nessun costo nascosto. Attiva online.
Roberta Bonori
Pubblicato il 8 mar 2026
Link copiato negli appunti

Nel mondo delle offerte telefoniche, "per sempre" è una parola che quasi nessuno osa usare. Iliad ha scelto un approccio radicalmente diverso: quello che paghi oggi è quello che pagherai tra un anno, tra due, tra cinque. Senza asterischi.L'offerta TOP 300 PLUS a 11,99€ al mese è esattamente questo: una promessa che non scade.

Attiva Iliad Top 300 Plus

Tutto quello che ti serve, dentro un'unica offerta

Trecento gigabyte in 4G, 4G+ e 5G bastano e avanzano per qualsiasi uso quotidiano - streaming, videochiamate, navigazione, musica in mobilità. Ci sono anche minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, più 30 GB extra dedicati al roaming nel continente, per chi viaggia spesso o ha bisogno di restare connesso anche all'estero. E per chi ha contatti internazionali, sono incluse chiamate illimitate verso i numeri fissi di decine di paesi nel mondo, più fissi e mobili di Stati Uniti e Canada. Tutto incluso. Nessun costo nascosto. Nessun servizio a pagamento attivato di nascosto.

Viviamo in un'epoca in cui i listini si aggiornano ogni trimestre e le "offerte esclusive" hanno una data di scadenza scritta in caratteri microscopici. Bloccare la propria spesa telefonica a una cifra fissa - e sapere che quella cifra rimarrà tale - ha un valore che va oltre i gigabyte inclusi. È certezza. È controllo. È non dover controllare ogni mese se il proprio operatore ha deciso, nel silenzio, di alzare i prezzi. Con Iliad, quella certezza è strutturale: è il modello su cui l'operatore ha costruito tutta la sua reputazione in Italia. L'attivazione è rapida, completamente online, e la SIM ti arriva direttamente a casa o la ritiri in uno degli store iliad sul territorio. Nessuna burocrazia, nessuna attesa infinita. Se hai già un numero, la portabilità è inclusa e gestita da iliad senza che tu debba fare praticamente nulla. Attiva l'offerta TOP 300 PLUS sul sito ufficiale di Iliad.

Attiva Iliad Top 300 Plus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

