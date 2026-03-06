Galaxy S26 vola nei preordini: 1,35 milioni di unità, l’Ultra domina il mercato

Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S26 sembra aver già centrato l’obiettivo: conquistare il pubblico. Secondo i primi dati diffusi in Corea del Sud, la nuova generazione di smartphone premium dell’azienda ha registrato circa 1,35 milioni di preordini, un risultato che supera quello ottenuto dalla precedente serie Galaxy S25 e che conferma l’interesse degli utenti per la nuova lineup.
Si tratta di uno dei migliori risultati di sempre per un lancio della gamma Galaxy S nel mercato domestico di Samsung, un indicatore che lascia intravedere prospettive positive anche per la distribuzione globale del dispositivo.
Galaxy S26 Ultra è il modello più richiesto
Un dato particolarmente interessante riguarda la distribuzione delle preferenze tra i vari modelli della serie. Secondo le informazioni disponibili, circa il 70% delle prenotazioni riguarda il Galaxy S26 Ultra, la versione più avanzata della gamma.
Questo conferma una tendenza ormai evidente nel mercato smartphone: una parte crescente degli utenti è disposta a investire sui modelli top di gamma, attratta da comparti fotografici più evoluti, prestazioni elevate e funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale.
La serie Galaxy S rappresenta da anni il punto di riferimento dell’offerta premium Samsung, e il forte interesse per la variante Ultra evidenzia come la strategia dell’azienda continui a puntare sui dispositivi più completi e tecnologicamente avanzati.
Tra le novità introdotte con la serie Galaxy S26 troviamo anche soluzioni pensate per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. Una delle funzioni più discusse è il sistema che riduce la visibilità dello schermo dalle angolazioni laterali, pensato per proteggere le informazioni visualizzate quando si utilizza lo smartphone in ambienti pubblici.
Questo tipo di funzionalità si inserisce in una strategia più ampia che vede i produttori puntare sempre di più su protezione dei dati personali e strumenti di sicurezza integrati direttamente nel dispositivo.
Verso il lancio globale
Dopo la fase iniziale di preordini, il lancio commerciale della serie Galaxy S26 è previsto nelle prossime settimane in diversi mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, India ed Europa.
Resta ora da capire se l’entusiasmo registrato nella fase iniziale riuscirà a tradursi in vendite solide anche nel lungo periodo. I primi segnali, tuttavia, sembrano indicare che Samsung potrebbe aver centrato ancora una volta la formula giusta per rafforzare la propria posizione nel segmento premium degli smartphone.
