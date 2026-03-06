Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Galaxy S26 vola nei preordini: 1,35 milioni di unità, l’Ultra domina il mercato

Galaxy S26 parte fortissimo: 1,35 milioni di preordini in Corea del Sud. Il modello Ultra conquista il 70% delle prenotazioni.
Galaxy S26 vola nei preordini: 1,35 milioni di unità, l’Ultra domina il mercato
Galaxy S26 parte fortissimo: 1,35 milioni di preordini in Corea del Sud. Il modello Ultra conquista il 70% delle prenotazioni.
Adamo Lucchesi
Pubblicato il 6 mar 2026
Link copiato negli appunti

Il debutto della nuova serie Samsung Galaxy S26 sembra aver già centrato l’obiettivo: conquistare il pubblico. Secondo i primi dati diffusi in Corea del Sud, la nuova generazione di smartphone premium dell’azienda ha registrato circa 1,35 milioni di preordini, un risultato che supera quello ottenuto dalla precedente serie Galaxy S25 e che conferma l’interesse degli utenti per la nuova lineup.

Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana]

Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana]

1.449,001.699,00€-15%
Vedi l'offerta

Si tratta di uno dei migliori risultati di sempre per un lancio della gamma Galaxy S nel mercato domestico di Samsung, un indicatore che lascia intravedere prospettive positive anche per la distribuzione globale del dispositivo.

Galaxy S26 Ultra è il modello più richiesto

Un dato particolarmente interessante riguarda la distribuzione delle preferenze tra i vari modelli della serie. Secondo le informazioni disponibili, circa il 70% delle prenotazioni riguarda il Galaxy S26 Ultra, la versione più avanzata della gamma.

Questo conferma una tendenza ormai evidente nel mercato smartphone: una parte crescente degli utenti è disposta a investire sui modelli top di gamma, attratta da comparti fotografici più evoluti, prestazioni elevate e funzionalità avanzate legate all’intelligenza artificiale.

La serie Galaxy S rappresenta da anni il punto di riferimento dell’offerta premium Samsung, e il forte interesse per la variante Ultra evidenzia come la strategia dell’azienda continui a puntare sui dispositivi più completi e tecnologicamente avanzati.

Tra le novità introdotte con la serie Galaxy S26 troviamo anche soluzioni pensate per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. Una delle funzioni più discusse è il sistema che riduce la visibilità dello schermo dalle angolazioni laterali, pensato per proteggere le informazioni visualizzate quando si utilizza lo smartphone in ambienti pubblici.

Questo tipo di funzionalità si inserisce in una strategia più ampia che vede i produttori puntare sempre di più su protezione dei dati personali e strumenti di sicurezza integrati direttamente nel dispositivo.

Verso il lancio globale

Dopo la fase iniziale di preordini, il lancio commerciale della serie Galaxy S26 è previsto nelle prossime settimane in diversi mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, India ed Europa.

Resta ora da capire se l’entusiasmo registrato nella fase iniziale riuscirà a tradursi in vendite solide anche nel lungo periodo. I primi segnali, tuttavia, sembrano indicare che Samsung potrebbe aver centrato ancora una volta la formula giusta per rafforzare la propria posizione nel segmento premium degli smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Mobile inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Very Mobile 5,99€: scopri la tariffa con prezzo fermo nel tempo sempre
Mobile

Very Mobile 5,99€: scopri la tariffa con prezzo fermo nel tempo sempre
Offerta bomba Kena Mobile: 300 Giga sotto i 6€ per sempre con tanti vantaggi
Mobile

Offerta bomba Kena Mobile: 300 Giga sotto i 6€ per sempre con tanti vantaggi
Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi
Internet

Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi
Kena Mobile lancia il 5G da 5,99€: 300 Giga e minuti illimitati
Mobile

Kena Mobile lancia il 5G da 5,99€: 300 Giga e minuti illimitati