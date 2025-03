Viaggia senza confini: con l'eSim di Saily puoi dire addio al Roaming

Viaggiare senza preoccupazioni per la connessione internet è ormai una necessità per chiunque, dai professionisti in trasferta ai turisti digitali. L'era delle schede SIM fisiche e delle tariffe di roaming elevate sta rapidamente lasciando spazio alle eSIM, soluzioni digitali che garantiscono connettività immediata in qualsiasi angolo del mondo. Saily si distingue per la sua semplicità d’uso, il supporto costante e dei prezzi competitivi che offrono massimo risparmio.

Attiva la tua eSim con Saily eSIM: la rivoluzione della connessione globale Le eSIM (embedded SIM) sono SIM digitali che eliminano la necessità di acquistare e sostituire schede fisiche ogni volta che si viaggia. Con un'unica eSIM installata sullo smartphone, è possibile cambiare operatore o attivare nuovi piani dati direttamente tramite un'app. Saily, sviluppata dai creatori di NordVPN, offre una soluzione accessibile e flessibile per restare connessi in oltre 200 destinazioni nel mondo. L'offerta di Saily L'offerta di Saily si distingue per alcune caratteristiche uniche: Un'unica eSIM per più Paesi : non serve acquistare una nuova eSIM per ogni destinazione, basta aggiungere un nuovo piano direttamente dall'app.

: non serve acquistare una nuova eSIM per ogni destinazione, basta aggiungere un nuovo piano direttamente dall'app. Assistenza clienti 24/7 : il supporto è sempre disponibile via chat per risolvere qualsiasi problema.

: il supporto è sempre disponibile via chat per risolvere qualsiasi problema. Avvisi sul consumo dati : notifiche automatiche segnalano quando si supera l'80% del traffico disponibile.

: notifiche automatiche segnalano quando si supera l'80% del traffico disponibile. Processo di installazione immediato : Basta scaricare l’app, selezionare un piano e attivarlo all’arrivo.

: Basta scaricare l’app, selezionare un piano e attivarlo all’arrivo. Prezzi competitivi : piani dati a partire da 2,99 USD in diverse destinazioni, senza costi nascosti.

: piani dati a partire da in diverse destinazioni, senza costi nascosti. Sicurezza garantita: trattandosi di un servizio legato a NordVPN, Saily pone grande attenzione alla protezione dei dati e alla privacy. Piani flessibili per ogni esigenza Uno dei punti di forza di Saily è l’ampia gamma di piani dati disponibili. L’app consente di scegliere tra pacchetti per singoli Paesi, piani regionali o persino offerte globali, in base alle necessità di viaggio. Alcuni esempi di tariffe settimanali: Turchia : da 3,99 USD

: da Stati Uniti : da 3,99 USD

: da Tailandia : da 2,99 USD

: da Giappone : da 3,99 USD

: da Francia: da 3,99 USD Grazie a queste opzioni, puoi risparmiare evitando le tariffe di roaming tradizionali, spesso molto costose. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.