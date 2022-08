Ubuntu: ecco come installare Linux 5.19

Qualche settimana fa il developer Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità della nuova stable release del kernel del Pinguino. Linux 5.19 implementa una vasto ventaglio di migliorie davvero interessanti che consentono di migliorare, anche notevolmente, le prestazioni delle distribuzioni, in diversi contesti e configurazioni hardware, andando quindi a rendere il workflow dell'utente decisamente più fluido e piacevole. Ad esempio una delle novità di maggiore rilievo riguarda l'introduzione del supporto alla tecnologia di Intel chiamata TDX Enablement Positioned. Questa feature permette sostanzialmente di realizzare delle macchine virutali isolate dal resto del sistema a livello hardware definite come "trust domain".

Altra innovazioni di rilievo è invece il supporto al Big TCP, ovvero una versione del protocollo TCP (Transmission Control Protocol) che abilita l'accesso a velocità maggiori di trasmissioni dati e riduce notevolmente il TCP/IP stack overhead con diverse metodologie di connessione.

Sempre in Linux 5.19 troviamo vari update dei driver per i file system Btrfs e XFS, che consentono un boost prestazionale, oltre che per FAT32, che beneficia di alcune patch dedicate all'attivazione della funzione denominata "File Creation Reporting".

Linux 5.19 dovrebbe essere già disponibile su tutte le distribuzioni che adottano il modello di sviluppo definito come "rolling release". Si tratta di sistemi sempre aggiornati alle ultime release dei pacchetti come la famosa Arch Linux.

Tuttavia non tutte le distro sfruttato questo sistema. Sistemi Linux più gettonati come Ubuntu infatti implementano un sistema di rilasci semestrali, quindi tecnicamente gli utenti dovranno attendere fino ad ottobre per poter accedere alle ultime build del kernel. Tuttavia esistono delle semplici tecniche per poter accedere a Linux 5.19, o a versioni successive, tramite l'aggiunta di un comodo PPA (Personal Package Archives) extra.

Quindi per installare Linux 5.19 su Ubuntu e beneficiare di tutte le sue migliorie si possono quindi sfruttare questi pratici comandi da shell:

sudo add-apt-repository ppa:cappelikan/ppa