Linux 5.19: in arrivo un miglioramento del supporto a Btrfs

In questi giorni è stato avviato il ciclo di sviluppo di Linux 5.19. La futura stable release del kernel del Pinguino, che dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell'estate, introdurrà diverse novità di rilievo che consentiranno di migliorare la già ottima esperienza utente del progetto. Ad esempio una delle innovazioni maggiormente interessanti annunciate in questi giorni riguarda il supporto al file system Btrfs .

Il developer SUSE David Sterba ha recentemente proposto il merge, all'interno del ramo di sviluppo di Linux 5.19, di più di quattro mila righe di codice riguardanti il driver di Btrfs , tali patch sostanzialmente introducono un vasto bacino di funzionalità che permettono di migliorare le prestazioni delle distribuzioni Linux con Btrfs .

Grazie a tale aggiornamento gli sviluppatori prevedono un aumento delle prestazioni generali, rispetto alle build precedenti, del 3% con diverse configurazioni hardware. Inoltre adesso Btrfs eviterà di bloccare la space reservation quando il sistema sta eseguendo delle direct I/O write. Grazie a tale setting è stato possibile ottenere, in determinati contesti, un miglioramento delle performance del 7% durante le operazioni di scrittura.

Oltretutto ora le sub-page path di Btrfs possono gestire le operazioni con RAID (Redundant Array of Independent Disks) 5 e 6, elemento rende maggiormente appetibile tale file system per tutti quei sistemi dedicati al backup dei dati, come ad esempio i NAS (Network Attached Storage). Inoltre grazie a questo update Btrfs gode anche di un supporto più maturo al PAGE_SIZE, questo permette quindi una gestione più efficiente dei settori del disco.

Btrfs sta quindi diventando un'alternativa sempre più valida rispetto al classico ext4 (fourth extended filesystem), il file system journaled di riferimento delle distribuzioni Linux dedicate ai desktop, o a ZFS, che invece viene utilizzato quasi sempre in ambiti professionali.

Su Linux 5.19 è inoltre in arrivo un primo supporto per al TDX Enablement Positioned oltre ai driver per per il Raspberry Sense HAT Joystick, il dispositivo sviluppato dal progetto scientifico Astro Pi Challenge.