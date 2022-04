Ubuntu 22.04 LTS rilasciata: ecco tutte le nuove funzionalità

Il team di developer Canonical ha reso disponibile la stable release di Ubuntu 22.04 LTS nome in codice “Jammy Jellyfish“. Quest'ultima incarnazione di tale distribuzione introduce una serie di novità interessanti che consentono di migliorare notevolmente l'user experience generale del sistema. Ubuntu 22.04 LTS “Jammy Jellyfish“ è una versione molto attesa dalla community di utenti perché porta con se GNOME 42, ovvero l'edizione più aggiornata dell'ambiente grafico di riferimento di Ubuntu. Oltretutto tale build godrà di supporto e aggiornamenti di sicurezza costanti per i prossimi cinque anni ovvero fino a aprile 2027.

Una delle novità più interessanti di Ubuntu 22.04 LTS “Jammy Jellyfish“ è rappresentata dal supporto all’Active Directory di Microsoft, ovvero il framework più utilizzato a livello aziendale per la gestione di un dominio. Con Ubuntu 22.04 quindi gli amministratori di sistema potranno amministrare una rete di PC aziendali tramite questo protocollo senza dover configurare ed installare pacchetti e software extra.

In Ubuntu 22.04 LTS “Jammy Jellyfish“ l'ormai datato Xorg è stato pensionato in favore di Wayland. Quindi gli utenti potranno beneficiare del boost di performance grafiche derivate dalle innovazioni tecniche presenti sul nuovo display server e nei più recenti driver open source Mesa 22.0. Ovviamente coloro che possiedono configurazioni hardware non supportate da driver specifici per Wayland potranno sfruttare ancora a Xorg, i cui pacchetti sono ancora disponibili, per eseguire la sessione di lavoro con GNOME o con altri desktop environment presenti nei repository.

Ubuntu 22.04 LTS “Jammy Jellyfish“ beneficia anche di un look rinnovato grazie all'introduzione di un nuovo tema di sistema. Inoltre con GNOME 42 è stata anche implementata la libreria libadwaita, cioè quel componente software ideato per applicare all'interno dei vari software di GNOME Shell il più recente paradigma di progettazione e disegno delle GUI (Graphical User Interface) adottato dal team di sviluppatori del progetto. Questo elemento assicura dunque che tutti gli applicativi adottino i medesimi paradigmi di utilizzo e si presentino in un modo esteticamente uniforme tra di loro e con il resto dell'ambiente desktop.

Sempre in GNOME 42 troviamo le nuove impostazioni per il Remote Desktop Setup, l'Appearance Hub, dove poter gestire l'aspetto ed il look del desktop, ed inoltre è stata finalmente reintrodotta, con una veste grafica completamente rinnovata, l'utility per catturare gli screenshot. Oltretutto in questa nuova major release è disponibile anche il kernel Linux 5.15 LTS, che include il supporto ad una vastissima pletora di device e periferiche hardware.