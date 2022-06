Linux 5.19: implementato il supporto al Large Extent Count con XFS

Rieccoci con altre novità riguardanti lo sviluppo di Linux 5.19, ovvero la futura stable release del kernel del Pinguino attesa per la fine dell'estate. I lavori procedono bene, ad esempio nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della nuova implementazione del supporto al TDX Enablement Positioned, che permette l'amministrazione e la generazione di virtual machine isolate a livello "hardware" ed indentificante come "trust domain". In queste settimane invece ci sono state diverse novità inerenti all'aggiornamento dei driver per i numerosi file system supportati dal kernel, come Btrfs ed XFS. Nello specifico per quest'ultimo sono in arrivo una serie di patch che introducono un alcune innovazioni di rilievo.

XFS è un file system di tipo journaled con indirizzamento a 64 bit sviluppato in origine dal team di developer della Silicon Graphics Inc . Si tratta di un componente software maturo ed altamente scalabile che implementa una struttura a tabelle che risulta essere molto efficiente, soprattutto nella ricerca e nell'allocazione dello spazio, ed offre prestazioni ottimali in svarianti contesti d'uso.

Su Linux 5.19 sono stati introdotti alcuni aggiornamenti del driver per XFS che includono il supporto per il Large Extent Count ed al Logged Attribute Replay. A spiegare nel dettaglio l'importanza di questo aggiornamento è stato lo sviluppatore Dave Chinner, tramite un messaggio nella mailing list ufficiale del progetto dedicata ai developer:

"La funzione Large Extent Count va a rimuovere diversi limiti che impediscono l'archiviazione di grosse mole di dati su larga scala. Mentre la feature di Logged Attribute Replay introduce un'infrastruttura capace gestire le operazioni di journaled, con grandi quantità di file, in modo più rapido, efficiente e robusto. Gran parte dei commint integranti nel nuovo update del driver di XFS riguarda proprio la funzionalità di attribute replay. Ci sono poi anche altri piccoli miglioramenti che garantiscono una maggiore pulizia del codice e risolvono svariati bug. Nel concreto questa è una delle più grandi merge request degli ultimi anni. "

Questo aggiornamento dunque dovrebbe portare grandi benefici in termini di prestazioni ed affidabilità del file system XFS.