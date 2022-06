Linux 5.19: arrivato il supporto per il FAT32 File Creation Reporting

Lo sviluppo di Linux 5.19, ovvero l'attuale ramo di testing del kernel del Pinguino, procede a ritmo spedito. Nelle scorse settimane ad esempio vi abbiamo parlato delle novità inerenti al networking subsystem, ovvero quella parte di codice che gestisce la connessione di rete e si interfaccia con le diverse periferiche dedicate ed anche della scelta dei coder di deprecare completamente il supporto all'ormai vetusto file format a.out anche sull'architettura x86 a 32bit, ovvero quella communente utilizzata dai PC desktop fino al decennio scorso. Sempre in Linux 5.19 sono previste diverse innovazioni dedicate ai driver dei vari file system, in special modo per Btrfs e FAT32.

Nello specifico il mantainer Andew Morton ha pubblicato una serie di patch, annunciando la novità all'interno della mailing list ufficiale del progetto dedicata ai contributor, per il driver di FAT32 che consentono l'abilitazione del supporto al File Creation Reporting. Dunque gli utenti delle distribuzioni Linux potranno presto ottenere il report, tramite i vari tool integranti nell'ambiente grafico oppure via CLI (Command Line Interface), delle proprietà di un file, posizionato su di un disco formattato con tale file system, contenente anche la data di creazione.

Si tratta di una funzionalità che su altre piattaforme si da per scontata ma su Linux invece non era presente di default. Questo perché Microsoft, l'azienda che ha sviluppato questo file system, non ha mai rilasciato un driver di FAT (File Allocation Table) apposito per il sistema del Pinguino, dunque i contributor del kernel hanno sempre dovuto procedere allo sviluppo del supporto tramite delle operazioni di reverse engineering.

Nello specifico le modifiche implementate dal programmatore Andew Morton vanno ad uniformare il driver di FAT32 allo statx system call, quel componente software presente sulle distribuzioni, sin dai tempi di Linux 4.11, incaricato dell'Enhanced File Information ovvero della condivisione/reporting delle informazioni sui file in modo standardizzato. Dunque oltre alla data di creazione lo statx consente di mostrare dati come il numero di versioni ed altre tipologie di attributi importanti per gli utenti.