Stanco del roaming? Ecco perché una eSIM è la scelta migliore

Viaggiare all’estero è un’esperienza entusiasmante, ma rimanere connessi può diventare complicato e costoso. Le tariffe di roaming degli operatori tradizionali sono spesso elevate, mentre acquistare una SIM locale richiede tempo e, in alcuni casi, anche una registrazione con documenti. Saily, il servizio eSIM creato dai fondatori di NordVPN, offre una soluzione semplice, economica e immediata per accedere a internet ovunque nel mondo.

Restare connessi senza problemi in viaggio

Stai per partire per una vacanza di due settimane negli Stati Uniti. Ha bisogno di internet per usare Google Maps, prenotare Uber e restare in contatto con amici e famiglia senza spendere una fortuna in roaming?

Ti basterà attivare un'eSim con Saily:

1. Scarica e installa l’app Saily sul suo smartphone.

2. Seleziona un piano dati per gli Stati Uniti (a partire da 3,99 USD).

3. Attiva la eSIM con un semplice tocco e si connette immediatamente all’arrivo.

Nessuna SIM fisica da acquistare, nessuna coda nei negozi, nessun costo nascosto. Potrai utilizzare internet veloce durante tutto il viaggio.

I vantaggi delle eSIM di Saily

Connettiti all’istante : il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione.

: il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione. Un’unica eSIM per tutti i Paesi : aggiungi nuove destinazioni senza bisogno di cambiare SIM.

: aggiungi nuove destinazioni senza bisogno di cambiare SIM. Evita i costi di roaming : risparmia sui dati senza sorprese in bolletta.

: risparmia sui dati senza sorprese in bolletta. Ampia copertura : oltre 200 destinazioni tra cui Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi e Francia.

: oltre tra cui Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi e Francia. Supporto 24/7: assistenza clienti sempre disponibile via chat.

Quanto costa Saily? Piani per ogni destinazione

Saily offre piani dati flessibili e convenienti, adattabili a ogni tipo di viaggio:

Destinazioni più popolari (prezzi a partire da):

Turchia – 3,99 USD

– Stati Uniti – 3,99 USD

– Thailandia – 2,99 USD

– Giappone – 3,99 USD

– Francia – 3,99 USD

– India – 3,99 USD

Le eSIM di Saily offrono una soluzione smart, conveniente e sostenibile per restare connessi ovunque. Perfette per viaggiatori, lavoratori in remoto e chiunque voglia evitare il roaming e le SIM fisiche, sono facili da attivare e supportate da un servizio clienti sempre disponibile. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

