Quale VPN attivare oggi? La migliore è protagonista di un'offerta imperdibile

La migliore VPN da attivare ad agosto 2024 non può che essere NordVPN, servizio che rappresenta, sempre di più, il punto di riferimento assoluto del settore delle VPN.

Grazie all'offerta in corso, infatti, il costo della VPN si riduce fino a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso integrale.

In più, per tutti i nuovi utenti, NordVPN regala Giga gratis da utilizzare con le eSIM internazionali di Saily, servizio di NordSecurity, azienda che gestisce anche NordVPN.

C'è anche la possibilità di sfruttare il piano Ultimate, che include 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Il costo, in questo caso, è di 7,49 euro al mese. In questo caso, ci sono ben 20 GB gratis da usare su Saily.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto e visitare il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è la VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e con una politica no log, per accedere in sicurezza e senza tracciamento a Internet, anche quando si utilizza una connessione non privata.

Il servizio garantito da NordVPN include, inoltre, una connessione senza limiti di banda e di traffico dati oltre alla possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi diversi, anche in contemporanea.

Con NordVPN è, quindi, possibile accedere a Internet in sicurezza, sfruttando un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese ed evitare i blocchi geografici e le censure online, in modo semplice e senza rallentamenti per la connessione.

Grazie all'offerta in corso, NordVPN ora costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.