Private Internet Access, scopri la promo: due mesi GRATIS e VPN a 2 euro al mese

Se sei alla ricerca di una VPN sicura, affidabile e conveniente, non puoi lasciarti sfuggire l'offerta imperdibile lanciata da Private Internet Access (PIA): 2 anni + 2 mesi GRATIS a soli 1,99 euro al mese! Ecco cosa puoi ottenere sottoscrivendo un abbonamento biennale al servizio.

PIA e tutti i vantaggi di una VPN all'avanguardia

Con un solo abbonamento, puoi utilizzare PIA VPN su un numero illimitato di dispositivi. Goditi lo streaming su Netflix, gioca ai tuoi titoli preferiti per PS5 o fai acquisti online in tutta sicurezza. I server, che raggiungono fino a 10 Gbps di velocità, sono tutti di prossima generazione e situati in 91 Paesi, inclusi tutti i 50 stati degli USA.

PIA VPN è 100% open source, garantendo trasparenza e sicurezza. Puoi persino esaminare il codice per verificare il funzionamento del servizio. La tua privacy è la priorità: nessun log viene registrato e tutti i server funzionano esclusivamente su RAM, cancellando automaticamente i dati ad ogni riavvio.

Se stai per visitare un Paese con restrizioni Internet, oppure vuoi guardare un contenuto non disponibile in Italia, PIA ti aiuta a bypassare la censura proteggendo il tuo traffico con crittografia avanzata. Al tempo stesso, avrai accesso a un antivirus integrato e un IP dedicato per aggirare le blocklist e accedere così senza problemi an servizi di e-banking e streaming.

La promozione è davvero imperdibile: se scegli di abbonarti al piano biennale di Private Internet Access, non solo otterrai due mesi extra gratuiti ma avrai anche accesso all'81% di sconto sull'abbonamento, che fa crollare il prezzo a soli 1,99 euro al mese.

Se non sei sicuro della tua scelta, non preoccuparti: grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi provare PIA senza rischi. Se cambi idea, riceverai un rimborso completo.

