Conoscere in anticipo le chiamate spam è ora possibile con Call Protection di NordVPN

Dopo colazione, ogni giorno, per milioni di italiani inizia un vero e proprio incubo, quello delle chiamate spam. Durante il tragitto casa-lavoro in media se ne ricevono non meno di due, quindi il picco intorno all'ora di pranzo, per proseguire anche una volta rientrati nella propria abitazione.

Un fenomeno reale, grave, certificato dai numeri delle ultime ricerche: soltanto in Italia si contano 1,25 miliardi al mese di telefonate indesiderate, un numero mostruoso che non tiene nemmeno conto dei messaggi e delle e-mail spam, altrettanto pericolosi. Pericoli che si materializzano in truffe che hanno come scopo quello di sottrarre denaro dal proprio conto corrente o il furto d'identità online.

In soccorso degli utenti più colpiti arriva Call Protection, la nuova funzionalità introdotta da NordVPN in queste ultime settimane che consente di ricevere un avviso automatico sul telefono quando viene rilevata una potenziale chiamata spam, in base all'analisi in tempo reale di un database con numeri spam conosciuti.

Call Protection è disponibile al momento per gli utenti Android di Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Paesi Ue, Italia inclusa. Per sfruttare la nuova funzionalità occorre sottoscrivere il piano Ultimate, ora in offerta a 6,59 euro al mese per effetto del 69% di sconto, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo.

La promozione rientra nell'offerta di compleanno di NordVPN, che prevede sconti fino al 76% e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Nell'ambito della nuova iniziativa, i prezzi partono da 3,09 euro al mese per il piano Base, il più economico dei tre disponibili (Base appunto, Plus e Ultimate).

Tornando al piano Ultimate, oltre alla funzionalità Call Protection sono presenti anche uno spazio di archiviaizone crittografato da 1 TB e una copertura assicurativa da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d'identità online.

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