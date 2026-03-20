ExpressVPN promuove sconti fino all'81% e nuovi servizi per i suoi piani

I piani di due anni di ExpressVPN sono protagonisti di una nuova offerta a tempo limitato, con sconti fino all’81% e diverse novità tra i servizi disponibili. L’account Base, quello più economico, è disponibile a 2,09 euro al mese, più quattro mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ecco i nuovi prezzi scontati di ExpressVPN nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale:

Base: 2,09 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo (81% di sconto)

per 2 anni + 4 mesi extra in regalo (81% di sconto) Avanzato: 2,79 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo (77% di sconto)

per 2 anni + 4 mesi extra in regalo (77% di sconto) Pro: 4,54 euro al mese per 2 anni + 4 mesi extra in regalo (74% di sconto)

Ecco ExpressMailGuard e ExpressKeys

L’ultima promo ha tenuto a battesimo due nuovi servizi proprietari: ExpressMailGuard ed ExpressKeys. ExpressMailGuard è un servizio di inoltro privato delle e-mail, utile per difendere la propria casella di posta elettronica e la propria identità online. ExpressKeys, invece, aiuta a memorizzare in sicurezza un numero illimitato di password, nonché dati di pagamento e altre informazioni sensibili.

Il servizio ExpressMailGuard è disponibile fin dal piano Base, mentre a partire dal piano Avanzato si può usufruire sia di ExpressKeys che di 3 giorni gratuiti di eSIM holiday.com. Il piano Pro, quello più completo, non prevede alcun limite nell’utilizzo né di ExpressKeys né di ExpressMailGuard.

Tornando al servizio di rete privata virtuale, tutti i piani vantano la protezione quantistica, il protocollo VPN proprietario Lightway, una protezione su almeno 10 dispositivi in contemporanea, il blocco degli annunci e quello dei siti dannosi.

Infine, ExpressVPN dispone di migliaia di server in più di 105 Paesi in tutto il mondo, in modo da soddisfare le esigenze di streaming più strampalate nel migliore dei modi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.