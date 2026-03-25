C'è Italia-Irlanda del Nord: ecco come vederla in streaming dall'estero

Tutto pronto a Bergamo per l'incontro tra Italia e Irlanda del Nord, valido per gli spareggi dei Mondiali 2026: il calcio d'inizio è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20:45, con diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La vincente affronterà in finale una tra Galles e Bosnia Erzegovina, partita che metterà in palio il definitivo pass per la prossima Coppa del Mondo.

Chi in questi giorni è all'estero potrà seguire la partita tramite la piattaforma RaiPlay e l'attivazione di una VPN, in modo da superare le restrizioni geografiche che impediscono la corretta visione dei contenuti streaming quando si è fuori dal proprio Paese. Uno dei migliori servizi per riuscirci è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media e di ferree regole per la privacy delle persone.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta in questi giorni a partire da 3,09 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. La promozione rientra nell'offerta di compleanno, valida per un periodo di tempo limitato.

Come vedere Italia-Irlanda del Nord in streaming dall'estero

La visione di Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo richiede il collegamento all'app RaiPlay e l'attivazione di una VPN. Dopo aver scelto il servizio di rete privata virtuale desiderato, è sufficiente autenticarsi con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al provider di rete nazionale di essere connessi dal proprio Paese.

Questo farà decadere in automatico il blocco geografico impostato in automatico dai provider nazionali quando si è all'estero, che di fatto impediscono la visione dei propri contenuti streaming preferiti, anche quelli in abbonamento. Dopodiché si è liberi di aprire l'app RaiPlay e collegarsi al riquadro dedicato alla diretta di Rai 1.

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