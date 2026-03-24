Contro le telefonate spam arriva una nuova arma: ecco Call Protection

Le persone sommerse dalle telefonate spam hanno una nuova arma a loro disposizione: Call Protection, funzionalità introdotta in questo mese di marzo da NordVPN che rivela in automatico una potenziale chiamata truffa prima ancora che la persona risponda.

Call Protection è disponibile per gli utenti Android di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone e Paesi dell'Unione europea, inclusa l'Italia, dove ogni mese si registrano in media qualcosa come 1,25 miliardi di chiamate spam. La nuova funzione è inclusa nel piano Ultimate, attualmente in offerta a 6,59 euro al mese nell'ambito della promozione di compleanno di NordVPN che prevede sconti fino al 76%.

Il piano Ultimate è quello più completo e propone non solo una delle migliori VPN in assoluto in termini di sicurezza e affidabilità, ma anche uno strumento anti-malware proprietario (Threat Protection Pro), un password manager, uno spazio di archiviazione crittografato in cloud da 1 TB, più una copertura assicurativa fino a un massimo di 5.000 euro contro le truffe associate alla rete Internet e i furti d'identità online.

Tornando alla novità di queste ultime settimane in casa NordVPN, confermiamo che Call Protection funziona anche se la VPN non è attiva. Inoltre, NordVPN non può accedere né ascoltare o memorizzare alcun contenuto delle telefonate.

L'offerta di compleanno è valida sui piani della durata di due anni e comprende inoltre tre mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Di conseguenza, se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili tramite la pagina dedicata della promozione, raggiungibile cliccando il link posizionato qui sotto al termine dell'articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.