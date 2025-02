Piani dati eSIM convenienti per viaggiare all'estero con Saily

Viaggiare all'estero, al di fuori dell'Unione europea, comporta non solo una spesa maggiore per l'aereo, ma anche per la connessione Internet sul proprio smartphone. Se infatti nei Paesi Ue si può contare sui Giga delle offerte "italiane", in nazioni come Stati Uniti o Giappone le cose cambiano.

Qui infatti, senza un piano ad hoc, il rischio di pagare costi esorbitanti per il roaming è alto. Ed ecco perché un numero crescente di viaggiatori sta optando per piani dati eSIM convenienti. Cosa sono? Si tratta di semplici pacchetti dati che consentono di connettersi ad Internet quando si è all'estero, sfruttando la rete di uno o più operatori locali.

A questo proposito, uno dei migliori servizi eSIM per una vacanza all'estero è Saily: dietro al suo progetto c'è il team di NordVPN, servizio leader nel settore della VPN, da qui anche un vantaggio significativo in termini di sicurezza. L'altro vantaggio più importante sono i prezzi concorrenziali dei piani eSIM. Ad esempio, un piano dati da 5GB valido per 30 giorni negli Stati Uniti costa soli 13,99 dollari (5GB sono più che sufficienti per una vacanza di una settimana negli States).

I vantaggi dell'eSIM Saily

Il servizio di eSIM Saily offre piani dati per connettersi all'estero a prezzi ultra-concorrenziali, garantisce un livello di sicurezza superiore grazie al know-how del team di Nord Security (lo stesso dietro ad app di successo come NordVPN e NordPass), e infine offre un servizio semplice e intuitivo, dunque alla portata di tutti, anche di chi usa una eSIM per la prima volta.

Ricapitolando, quindi, ecco quali sono i principali vantaggi di Saily:

Prezzi più bassi per navigare in Internet quando si è fuori dall'Unione europea.

Sicurezza maggiore quando ci si connettere alla rete Internet all'estero.

Semplicità d'uso del servizio.

Per conoscere i prezzi di un pacchetto dati per una nazione in particolare è possibile visitare il sito ufficiale di Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.