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Luce e gas a prezzo bloccato: contro i rincari basta scegliere Octopus

Con l'offerta di Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi proteggendosi dai rincari, ecco la promo.
Luce e gas a prezzo bloccato: contro i rincari basta scegliere Octopus
Con l'offerta di Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi proteggendosi dai rincari, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 21 mar 2026
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Per evitare i rincari sulle bollette di luce e gas è necessario scegliere un'offerta a prezzo fisso in grado di garantire una protezione contro le oscillazioni di prezzo del mercato all'ingrosso. La soluzione giusta, in questo momento, arriva da Octopus Energy, che propone la tariffa Octopus Fissa 12M.

Si tratta di un'offerta che consente di bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Per i nuovi clienti, l'energia elettrica viene fissata a 0,1397 €/kWh mentre il gas naturale resta stabile a 0,51 €/Smc per un intero anno.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus, seguendo poi la procedura guidata per l'attivazione online. La promozione, con le condizioni proposte, è attivabile soltanto per pochi giorni

Accedi qui alle offerte di Octopus

octopus energy

Cosa prevede l'offerta

Con Octopus Fissa 12M, la nuova promo di Octopus Energy, è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1397 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: prezzo fisso a 0,51 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

La promozione è attivabile senza costi iniziali e senza alcun vincolo. Si tratta di condizioni di fornitura particolarmente vantaggiose e in grado di garantire una protezione dai rincari nel lungo periodo. I prezzi, infatti, sono fissi e bloccati per i primi 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.

Per attivare la promozione è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il link qui di sotto. È necessario avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). È necessario avere anche le coordinate del conto corrente per poter impostare la domiciliazione delle bollette.

Accedi qui alle offerte di Octopus

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