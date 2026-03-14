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Qual è la migliore eSIM da viaggio nel 2026? Saily domina il mercato

Saily è tra le migliori eSIM da viaggio del 2026: piani da 2,99 dollari in 200 Paesi, più uno sconto del 10% sul primo ordine.
Qual è la migliore eSIM da viaggio nel 2026? Saily domina il mercato
Saily è tra le migliori eSIM da viaggio del 2026: piani da 2,99 dollari in 200 Paesi, più uno sconto del 10% sul primo ordine.
Eleonora Busi
Pubblicato il 14 mar 2026
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Le eSIM stanno diventando uno strumento indispensabile per turisti e professionisti che viaggiano spesso. Tra le migliori eSIM del 2026 c'è Saily: la piattaforma, sviluppata dai creatori di NordVPN, propone piani dati internazionali in 200 destinazioni a partire da 2,99 dollari. Per i nuovi utenti che attivano il servizio è anche disponibile una promozione: uno sconto del 10% utilizzando il codice HTML10 al momento del pagamento.

Attiva Saily con uno sconto del 10%

Perché scegliere Saily per il tuo prossimo viaggio

La crescente diffusione delle eSIM ha, di fatto, cambiato il modo di navigare online all'estero. Con una eSIM internazionale infatti non è più necessario acquistare SIM locali, perché basta acquistare i Giga necessari e installare la SIM virtuale sul proprio smartphone per navigare.

Saily consente di accedere a piani dati in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. E l'attivazione è automatica: una volta arrivati a destinazione, il piano si attiva automaticamente. Il costo di un'eSIM Saily parte da 2,99 dollari, ma esiste anche un piano Ultra pensato per chi viaggia spesso e vuole una connessione stabile in  qualsiasi Paese.

Questo pacchetto premium include dati globali illimitati e diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui l'8% di cashback in crediti e assistenza prioritaria. Inoltre, è incluso un abbonamento mensile gratuito a NordVPN, utile per proteggersi in viaggio quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche.

Risparmia ora con il codice HTML10

Saily è la preferita dagli utenti specialmente per la semplicità di utilizzo. Attraverso l'app - a differenza delle altre piattaforme - è possibile aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM senza doverne installare sempre una nuova. Il sistema invia anche notifiche quando il consumo supera l'80% del traffico disponibile.  Naturalmente, per utilizzare Saily, è necessario un dispositivo compatibile con la tecnologia eSIM.

Il servizio include anche assistenza clienti attiva 24 ore su 24 tramite chat. Saily, con tutti i suoi vantaggi e i prezzi competitivi, è senza dubbi una tra le migliori eSIM del 2026: se hai in programma un viaggio all'estero, approfitta di uno sconto del 10% sul tuo primo acquisto inserendo il codice promo HTML10.

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