Qual è la migliore eSIM da viaggio nel 2026? Saily domina il mercato

Le eSIM stanno diventando uno strumento indispensabile per turisti e professionisti che viaggiano spesso. Tra le migliori eSIM del 2026 c'è Saily: la piattaforma, sviluppata dai creatori di NordVPN, propone piani dati internazionali in 200 destinazioni a partire da 2,99 dollari. Per i nuovi utenti che attivano il servizio è anche disponibile una promozione: uno sconto del 10% utilizzando il codice HTML10 al momento del pagamento.

Perché scegliere Saily per il tuo prossimo viaggio

La crescente diffusione delle eSIM ha, di fatto, cambiato il modo di navigare online all'estero. Con una eSIM internazionale infatti non è più necessario acquistare SIM locali, perché basta acquistare i Giga necessari e installare la SIM virtuale sul proprio smartphone per navigare.

Saily consente di accedere a piani dati in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. E l'attivazione è automatica: una volta arrivati a destinazione, il piano si attiva automaticamente. Il costo di un'eSIM Saily parte da 2,99 dollari, ma esiste anche un piano Ultra pensato per chi viaggia spesso e vuole una connessione stabile in qualsiasi Paese.

Questo pacchetto premium include dati globali illimitati e diversi vantaggi aggiuntivi, tra cui l'8% di cashback in crediti e assistenza prioritaria. Inoltre, è incluso un abbonamento mensile gratuito a NordVPN, utile per proteggersi in viaggio quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche.

Saily è la preferita dagli utenti specialmente per la semplicità di utilizzo. Attraverso l'app - a differenza delle altre piattaforme - è possibile aggiungere nuove destinazioni alla stessa eSIM senza doverne installare sempre una nuova. Il sistema invia anche notifiche quando il consumo supera l'80% del traffico disponibile. Naturalmente, per utilizzare Saily, è necessario un dispositivo compatibile con la tecnologia eSIM.

Il servizio include anche assistenza clienti attiva 24 ore su 24 tramite chat. Saily, con tutti i suoi vantaggi e i prezzi competitivi, è senza dubbi una tra le migliori eSIM del 2026: se hai in programma un viaggio all'estero, approfitta di uno sconto del 10% sul tuo primo acquisto inserendo il codice promo HTML10.

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