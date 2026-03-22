Kena Mobile: offerta 5G a 5,99 euro con attivazione e SIM gratuite

Lunedì 23 marzo scade l'offerta 5G di Kena Mobile da 5,99 euro al mese, con tanto di attivazione e SIM gratuite. L'offerta è valida per i nuovi numeri e per chi richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

L'attivazione dell'offerta avviene direttamente sul sito ufficiale di Kena, dove è possibile trovare anche altre offerte in 5G. Tutte le proposte attuali prevedono una navigazione in 5G fino a 250 Mbps, una velocità in grado di soddisfare le esigenze di tutti, anche degli appassionati di gaming e di tutti coloro che amano guardare film, serie tv ed eventi sportivi in streaming.

I dettagli dell'offerta 5G di Kena

Il nome completo è 5,99 200Giga Limited Edition 5G: prevede 300 Giga di Internet 5G invece di 200 Giga attivando il servizio di ricarica automatica, più minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese; sia il contributo di attivazione che il costo della SIM sono gratis.

Kena, lo ricordiamo, si appoggia alla rete TIM, una delle migliori per velocità della connessione e copertura/stabilità del segnale. Sono inclusi anche 9 Giga per navigare in Ue, utili per tutti coloro pianificano almeno una vacanza all’anno in uno dei Paesi dell’Unione europea (in questo caso la velocità dipende dagli accordi di roaming stretti da TIM con gli operatori locali.

Per quanto riguarda le chiamate, gli utenti Kena beneficiano di minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono 200 SMS al mese verso tutti i numeri mobili.

Tra i tanti servizi integrati si annovera anche Restart, la funzionalità che permette di rinnovare la propria offerta in anticipo senza costi aggiuntivi nell’eventualità terminino i Giga prima del previsto.

L’offerta è sottoscrivibile dagli utenti che attivano un nuovo numero Kena e da tutti coloro che arrivano da Iliad, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce e altri MVNO.

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