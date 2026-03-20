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eSIM Globe: Internet in Egitto a partire da meno di 2 euro

Navigazione sul web a tutta velocità da smartphone e copertura in più di 170 diversi Paesi sparsi per il mondo.
eSIM Globe: Internet in Egitto a partire da meno di 2 euro
Navigazione sul web a tutta velocità da smartphone e copertura in più di 170 diversi Paesi sparsi per il mondo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 mar 2026
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Il fornitore eSIM Globe, punto di riferimento a livello globale, offre Internet ad alta velocità, una copertura in più di 170 nazioni e un’attivazione istantanea tramite QR Code. Tra i tanti piani eSIM disponibili, vi è anche quello per l’Egitto, i cui prezzi partono da 1,95 euro.

Una volta completato l’acquisto, si riceverà via e-mail il QR Code con le istruzioni per attivare l’eSIM nel giro di pochi secondi. La procedura è realmente alla portata di tutti, anche di coloro che attivano per la prima volta un piano eSIM per l’estero. Ad ogni modo, in caso di bisogno c’è sempre il supporto WhatsApp attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, oppure via chat tramite il sito web di eSIM Globe.

Piani eSIM Globe

esim globe egitto piani

Prezzi dei piani eSIM per l’Egitto giornalieri e illimitati

Al momento dell’acquisto, la scelta ricade sui piani eSIM classici o illimitati, in base a quelle che sono le proprie necessità. Nel caso specifico dei piani di eSIM Globe per l’Egitto, la panoramica dei prezzi è la seguente.

Piani eSIM classici Egitto

  • 1,95 euro per 100 MB (7 giorni)
  • 2,95 euro per 500 MB (7 giorni)
  • 3,95 euro per 1 GB (7 giorni)
  • 7,95 euro per 3 GB (15 giorni)
  • 7,95 euro per 3 GB (30 giorni)
  • 12,95 euro per 5 GB (30 giorni)
  • 17,95 euro per 10 GB (30 giorni)
  • 30,95 euro per 20 GB (30 giorni)

Piani eSIM illimitati Egitto (2 GB al giorno)

  • 3,95 euro per 1 giorno
  • 11,95 euro per 3 giorni
  • 18,95 euro per 5 giorni
  • 26,95 euro per 7 giorni
  • 37,95 euro per 10 giorni
  • 52,95 euro per 14 giorni

Maggiori informazioni sull’attivazione del piano eSIM Globe selezionato sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale, raggiungibile tramite il pulsante posizionato qui sotto.

Piani eSIM Globe

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