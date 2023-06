Opera One mette l'AI nel browser

Opera One è finalmente disponibile per il download. Si tratta del primo browser per la navigazione Web che integra nativamente un'Intelligenza Artificiale. Questa feature rappresenta un'evoluzione del progetto Aria con cui gli sviluppatori di Opera hanno offerto ai propri utenti una sidebar per le ricerche, la generazione del testo e la produzione automatica di codici sorgente in vari linguaggi di programmazione.

Le funzionalità di Opera One

Da parte sua Opera One vuol portare con sé un nuovo modo di fruire le proprie sessioni online. L'AI associata al browser è attivabile appunto tramite sidebar o riga di comando con le combinazioni di tasti ctrl+/ o cmd+/. Fatto questo si può interagire con una variante del modello generativo GPT (Generative Pre-trained Transformer) che è poi quello alla base del chatbot ChatGPT. L'engine dell'applicazione è invece proprietario, prende il nome di Composer AI e restituisce informazioni attualizzate perché prelevate direttamente da Internet.

L'integrazione dell'AI non è l'unica novità di Opera One. Come sottolineato dai portavoce della software house scandinava l'interfaccia utente e la user experience di Opera sono stati totalmente riprogettati intorno al modello che la anima.

Un altro punto di forza del progetto risiede nel fatto che l'AI di Opera One è utilizzabile gratuitamente. Il suo scopo è quello di assistere l'utente indipendentemente dall'obbiettivo che intende raggiungere. Sia esso la creazione di testi più o meno approfonditi, lo sviluppo di applicazioni o più semplicemente la ricerca di informazioni online.

Tab island e Design modulare

Il nuovo approccio alla navigazione proposto da Opera One è testimoniato innanzitutto dalla funzionalità Tab island. Con essa le schede vengono raggruppate sulla base degli argomenti trattati generando degli insiemi coerenti che rendono meno caotico spostarsi tra le pagine aperte. Si tratta di una feature totalmente automatica che dà però la possibilità all'utente di inserire nuove tab nelle "Isole".

Molto interessante anche il Design modulare del browser finalizzato a garantire un'interfaccia "liquida" e dinamica. L'utilizzatore vedrà innanzitutto gli strumenti che utilizza con maggiore frequenza. La loro disposizione sarà aggiornata in base ai cambiamenti nelle abitudini di navigazione.

Attualmente l'installer dell'applicazione è disponibile unicamente per i sistemi Windows.