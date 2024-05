Microsoft aggiorna Edge con speed test integrato

La versione 124.0.2478.80 di Microsoft Edge è stata rilasciata in via ufficiale nel canale stabile. Si tratta di un aggiornamento minore, che non offre molte modifiche. La più grande novità è però il nuovo speed tester integrato, che si trova all’interno di Strumenti, nella barra laterale. Questa sezione include anche ulteriori utili utility, come la calcolatrice, il traduttore, il convertitore di unità, il dizionario e altro. A differenza ti quest’ultime, il test di velocità Internet non si attiva direttamente nella barra laterale. Quando si clicca su “Avvia”, infatti, si apre una scheda di Microsoft Bing in cui viene effettuata la ricerca per “Speed Test”. Tale comportamento sembra essere atipico, poiché l’idea della barra laterale è quella di poter utilizzare app e strumenti senza passare dalla scheda corrente. Purtroppo, non è ancora chiaro se l’azienda di Redmond abbia intenzione di evitare tale passaggio in futuro oppure lasciare tutto così.

Microsoft Edge: le due vulnerabilità gravi risolte con il nuovo aggiornamento

L’altra novità di questo aggiornamento riguarda la sicurezza. La versione 124.0.2478.80 corregge due vulnerabilità di Chromium di elevata gravità. La prima è stata tracciata come CVE-2024-4331. In questo caso, l’exploit use after free in Picture In Picture in Google Chrome prima di 124.0.6367.118 consentiva a un utente malintenzionato remoto di sfruttare potenzialmente la corruzione dell'heap tramite una pagina HTML predisposta. La seconda è invece stata tracciata come CVE-2024-4368. L’exploit use after free in Dawn in Google Chrome prima di 124.0.6367.118 consentiva a un utente malintenzionato remoto di sfruttare potenzialmente la corruzione dell'heap tramite una pagina HTML predisposta.

Microsoft Edge si aggiorna automaticamente in background. Tuttavia, è possibile forzare tale update per ottenere l'ultimo aggiornamento. Basta recarsi su su edge://settings/help. Una volta aperta la pagina, l’update dovrebbe partire in automatico. Quando l’operazione di download sarà terminata, per rendere effettive le novità sarà necessario riavviare il browser.