Microsoft Edge: a giugno un generatore di temi AI per il browser

Microsoft Edge ha aggiunto da qualche tempo il supporto per l'utilizzo di Copilot nella barra laterale. Tuttavia, l’azienda di Redmond ha intenzione di aggiungere presto una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale. Il sito Microsoft 365 Roadmap ha aggiunto questa settimana un nuovo elenco che mostra che Edge riceverà presto un generatore di temi AI. Come riporta il sito web ufficiale: “Microsoft Edge includerà un generatore di temi AI, che consentirà agli utenti di inserire un messaggio di testo e generare una serie di immagini da visualizzare in anteprima come temi del browser. L'applicazione del tema include l'impostazione dell'immagine generata nella pagina Nuova scheda Edge e l'applicazione del colore dominante dell'immagine al frame del browser”. Il post aggiunge che gli amministratori che utilizzano Edge per aziende e organizzazioni potranno limitare l'uso della generazione di temi AI utilizzando la policy "AIGenThemesEnabled". Tale funzionalità dovrebbe essere implementata su Edge a giugno.

Microsoft Edge: si attende il giorno ufficiale di rilascio per i temi AI

L’azienda di Redmond ha aggiunto una funzionalità simile ai suoi strumenti per riunioni online di Teams lo scorso gennaio. Gli utenti di Microsoft Teams Premium ora possono generare sfondi creati dall'intelligenza artificiale quando devono partecipare a una riunione video. Microsoft Edge supporta l'aggiunta di temi al browser ormai da alcuni anni. Tuttavia, la possibilità di creare temi con solo poche righe di testo (ovvero quelli che vengono chiamati “prompt”) potrebbe portare a creazioni interessanti. La roadmap di Microsoft ha indicato giugno come mese di rilascio, ma non è stato annunciato un vero e proprio giorno ufficiale. Inoltre, non è ancora chiaro se la nuova funzionalità verrà rilasciata subito per tutti gli utenti oppure bisognerà attendere un rilascio graduale.

La versione più recente di Edge rilasciata da Microsoft nel canale Stable è la versione 124. Solo pochi giorni fa, tale versione ha ricevuto un aggiornamento che includeva un nuovo test di velocità Internet (Speed Test) nella barra laterale. La nuova release Edge 125 è attualmente in fase di beta testing con un nuovo modo per consentire agli utenti di controllare la quantità di RAM a cui il browser può accedere.