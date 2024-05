Microsoft risolve bug di sicurezza di Chromium sfruttato su Edge

Microsoft ha rilasciato un altro aggiornamento per Microsoft Edge, per risolvere una nuova vulnerabilità di sicurezza nel browser. Questa volta, la versione 124.0.2478.105 risolve una singola vulnerabilità di Chromium. Dato che è stato segnalato come uno sfruttamento diffuso (il che significa che i malintenzionati lo stanno già utilizzando per danneggiare gli utenti), è meglio aggiornare il browser Microsoft Edge il più prima possibile. Questo aggiornamento è stato rilasciato per il canale Stable (e canale Extended Stable) e contiene una correzione per CVE-2024-4761. Tale bug è stato segnalato dal team Chromium come avente un exploit diffuso. Secondo il sito web di CVE, si tratta di una vulnerabilità V8 ad alta gravità in Chromium che ha consentito a utenti malintenzionati di eseguire da remoto una scrittura della memoria fuori dai limiti utilizzando una pagina HTML appositamente predisposta. La vulnerabilità colpisce le versioni del browser precedenti alla 124.0.6367.207.

Microsoft: come aggiornare manualmente il browser Edge

Come altri browser moderni, Microsoft Edge si aggiorna automaticamente in background. Tuttavia, è possibile forzare l'installazione dell'aggiornamento più recente. Per fare ciò basta accedere al menu del browser (i tre puntini in alto a destra), poi Impostazioni e, infine Informazioni su Microsoft Edge. In alternativa, è possibile utilizzare l’URL edge://settings/help. A questo punto il browser si aggiornerà in automatico. Basterà cliccare Riavvia per rendere effettive le modifiche. Considerando che Google Chrome è basato su Chromium, lo stesso aggiornamento è stato rilasciato anche per il browser di Google. La procedura è identica a quella vista per Edge. L’aggiornamento è quindi consigliato anche agli utenti di Google Chrome.

Infine, per quanto riguarda Microsoft Edge, l’azienda di Redmond ha appena aggiornato la sua documentazione ufficiale per menzionare che Edge 126, previsto per il mese prossimo, interromperà il supporto per i computer alimentati da CPU senza il set di istruzioni SSE3. Tuttavia, questa modifica riguarda soltanto i modelli meno recenti di PC. La maggior parte degli utenti non dovrà fare alcun cambiamento.