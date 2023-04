Opera One: con design modulare e compositor multithreaded

Il recente successo di Edge, conseguito anche grazie all'integrazione con lo stesso modello generativo che anima ChatGPT, rappresenta forse l'inizio di una nuova era per un settore da troppo tempo caratterizzato dal predominio di Goolge Chrome. Anche per questo motivo gli sviluppatori di Opera hanno deciso di lanciare Opera One. Applicazione che, date le sue caratteristiche, promette di rivoluzionare la navigazione in Rete. Scopriamo perché.

Design modulare

Opera One è stato pensato per adattarsi alle esigenze di ciascun utente. Questo significa che il browser dovrebbe essere in grado di offrire innanzitutto le funzionalità che l'utente usa più di frequente. Gli sviluppatori del progetto hanno parlato chiaramente di una UI "liquida". Quindi capace di disporre dinamicamente gli strumenti disponibili in base alle diverse abitudini di navigazione.

La modularità di Opera One dovrebbe rappresentare un vantaggio anche in fase di aggiornamento. La casa madre potrà infatti intervenire soltanto sul codice dei moduli che necessitano degli interventi.

Il compositor multithreaded

Un'altra novità degna di nota riguarda il cosiddetto compositor multithreaded. L'interfaccia dell'applicazione è stata completamente reingegnerizzata per garantire la gestione ottimale di animazioni avanzate.

Opera One restituirà quindi una user experience fluida anche in presenza di contenuti che prevedono transizioni particolarmente impegnative dal punto di vista delle risorse consumate. Tutto ciò sarà possibile grazie ad un compositor in grado di gestire separatamente più thread e di "dipingere" direttamente gli elementi attivi nel browser.

Il compositor thread prenderà quindi il posto dell'UI thread. Consentendo la riproduzione delle animazioni anche nel caso in cui i processi a carico della UI dovessero essere interrotti. Il vantaggio in termini di prestazioni dovrebbe risultare evidente.

Tab island

Gli sviluppatori di Opera One ritengono che la navigazione a schede renda la UX troppo macchinosa. Per questo motivo sono state introdotte le Tab island basate sui collegamenti tra le varie schede.

Le "isole" generate dal browser saranno incentrate su argomenti specifici. Ricercando ad esempio uno specifico esercizio commerciale le tab forniranno tutti gli elementi utili per ricevere delle informazioni dettagliate. Posizione, recensioni, pagine social etc..

Le Tab island verranno create in automatico ma vi sarà anche la possibilità di aggiungere in esse le pagine di proprio interesse.

È possibile scaricare Opera One dal sito ufficiale del progetto. Si tratta per il momento di una versione per sviluppatori ad accesso anticipato.