Microsoft Edge: annunciato fine supporto su PC senza SSE3

Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale di Edge sul sito Microsoft Learn per avvisare gli utenti sulle modifiche alla compatibilità che verranno presto apportate al browser. A partire dalla versione 126, Microsoft Edge richiederà un processore con il set di istruzioni SSE3 e versioni successive. I computer con CPU che non supportano SSE3 non riceveranno più aggiornamenti. Proprio come accaduto con le istruzioni POPCNT in Windows 11 24H2, il supporto SSE3 in Microsoft Edge interesserà solo una piccola parte di utenti. Si tratta nello specifico degli utenti che eseguono il browser su hardware molto vecchi. Intel ha introdotto SSE3 nel 2004 e AMD ha seguito l'esempio poco dopo. I primi processori Intel con SSE3 includono chip con core Prescott (Pentium 4, Pentium D, Celeron D, ecc.). Dal lato AMD, quelli sono Opteron, Sempron, Athlon 64 e altri basati su K8.

Microsoft Edge: la versione 126 del browser arriverà a giugno 2024

Il nuovo Microsoft Edge 126 è previsto nel Canale Stabile nella settimana del 13 giugno 2024. L'ultima volta che Microsoft ha aggiornato la documentazione è stato nel gennaio 2023. All’epoca, la società ha informato gli utenti della fine del supporto di Microsoft Edge su Windows 7, 8, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012 e Server 2012 R2. L'ultima versione che funziona su quelle piattaforme è infatti Edge 109. Alcune delle altre modifiche relative al processore nei prodotti Microsoft includono Windows originale su PC ARM. Sebbene Snapdragon 835 non sia mai stato supportato in Windows 11, è stato possibile aggirare i requisiti hardware ed eseguire il sistema operativo più recente in modo non ufficiale.

A partire da Windows 11 24H2, il sistema operativo richiede ARM v8.1 e versioni successive. Ciò rende il processore Snapdragon 835 incapace di eseguire il prossimo aggiornamento. Recentemente sono circolate voci, considerate attendibili, secondo cui AMD non supporterà Windows 10 nei processori Ryzen di prossima generazione. Tuttavia, queste devono essere ancora confermate.