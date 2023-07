MX Linux 23 è in download: nome in codice Libretto

A una settimana di distanza dal rilascio della Release Candidate 3, debutta la versione Stable di MX Linux 23: nome in codice Libretto, è basata su Debian 12 Bookworm con kernel 6.1 e disponibile nelle incarnazioni con ambiente desktop Xfce 4.18, KDE Plasma 5.27 e Fluxbox 1.3.7. L'edizione AHS (Advanced Hardware Support) destinata ai sistemi più recenti può invece già contare sul kernel 6.4.

Libretto è disponibile: in download MX Linux 23

A livello di nuove funzionalità, vale la pena citare il supporto per i file di swap nel processo di installazione, l'impiego di PipeWire e WirePlumber (al posto di PulseAudio) per la gestione audio, l'attivazione di UFW come firewall predefinito, l'aggiornamento della suite MX Tools (su tutti, MX Snapshot e MX Updater con back-end predefinito APT) e altre due in tema di accessibilità: l'integrazione dello screen reader Orca e di uno strumento per l'ingrandimento. Fa ovviamente parte del changelog un immancabile elenco di bugfix.

La distribuzione è quella più popolare ormai da parecchio tempo sul portale di riferimento DistroWatch, davanti a EndeavourOS e a Mint. A decretarne il successo, tra le altre cose, i requisiti hardware alla portata anche dei computer più datati: sono infatti sufficiente 1 GB di RAM e pochi GB di spazio libero su disco per ottenere prestazioni accettabili.

L'iniziativa legata al sistema operativo, lo ricordiamo, è nata una decina di anni fa e costituisce il frutto della collaborazione tra le community MEPIS e antiX. Per ulteriori informazioni, per il download di MX Linux 23 Libretto e per le istruzioni da seguire in fase di istallazione, è possibile far riferimento alle pagine del sito ufficiale.

Il debutto della major release precedente, la 21, risale all'ottobre 2021: l'upgrade da questa versione alla nuova 23 può avvenire anche senza un'installazione pulita (opzione che rimane comunque consigliata), seguendo un procedimento di migrazione descritto dal portale del progetto e che potrebbe non risultare alla portata di tutti. Ciò è dovuto al passaggio da Debian 11 Bullseye a Debian 12 Bookworm.