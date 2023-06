Linux 6.4: arrivato il supporto iniziale per gli SoC Apple M2

I coder del kernel Linux hanno pubblicato la nuova major release del progetto. Dopo le canoniche sette build di testing il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.4. Tale edizione stabile arriva senza intoppi o ritardi sulla tabella di marcia ed implementa una serie di novità davvero interessanti che faranno sicuramente molto piacere agli utenti delle diverse distribuzioni. La novità di maggiore rilievo riguarda il supporto iniziale per gli SoC (System on a Chip) Apple Silicon M2. Si tratta per la precisione dei dispositivi di ultima generazione della casa di Cupertino che in questo periodo stanno avendo una grossa popolarità sia tra gli utenti di vecchia data della "mela morsicata" che fra i novizi del mondo Apple. Questo perché offrono prestazioni al pari delle controparti x86 andando però a consumare molta meno energia e dissipando quindi il calore in modo più ottimale.

Ecco le parole di Linus Torvalds in merito alla nuova stable release di Linux 6.4 pubblicate nella maling ufficiale del progetto:

"L'ultima settimana di sviluppo di Linux 6.4 è terminata. Gran parte delle operazioni di tali giorni si son concentrate sui fix per netfilter, in alcuni mm revert, ed in qualche tracing update. Ci sono poi dei piccoli pacchetti random distribuiti qua e la nei vari settori: architetture hardware, selftest, filesystem, ecc."

Nel dettaglio su Linux 6.4 sono state implementate una serie di patch che introducono proprio i driver ed il firmware più aggiornato che consente al kernel del Pinguino di operare sui device Apple M2. Altra novità che farà parlare di se riguarda il supporto all'AMD Guided Autonomous Mode. Tale modalità è stata aggiunta ai driver P-State. Questa feature migliora la gestione dello scaling delle CPU (Central Processing Unit) AMD EPYC in diversi contesti, permettendo dunque una migliore gestione delle temperature e delle performace meglio tarante con varie tipologie di workflow. Oltre a tali patch sono sono arrivati diversi nuovi firmware aggiornati che garantiscono la compatibilità con un vasto bacino di hardware e periferiche disponibili in commercio. Gli utenti interessati a far girare una distribuzione su un PC molto recente troveranno quindi in Linux 6.4 un validissimo alleato.