Nitrux 3.4.1 rilasciato con Linux Kernel 6.8, Gamescope e altro

Lo sviluppatore di Nitrux, Uri Herrera, ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale per il download di Nitrux 3.4.1. Si tratta di una nuova ISO di questa distribuzione GNU/Linux immutabile, priva di systemd e basata su Debian, incentrata sull'ambiente desktop KDE Plasma. Basato sull'ultima e migliore serie di kernel Linux 6.8 in stile Liquorix, Nitrux 3.4.1 introduce diversi strumenti nella distribuzione, inclusi i driver OpenRazer per supportare i dispositivi Razer, il gestore delle finestre di composizione delle sessioni Gamescope SteamOS e fprint per supporto dei dispositivi di lettura delle impronte digitali. Viene poi aggiunto lo strumento PowerTOP per diagnosticare il consumo energetico e i problemi di gestione dell'energia. Nitrux offre anche lo strumento DebugFS per gli sviluppatori del kernel per rendere le informazioni disponibili nello spazio utente. Infine, è disponibile anche lo strumento Safe-rm destinato a prevenire la cancellazione accidentale di file importanti.

Nitrux 3.4.1: le novità della nuova versione della distribuzione GNU/Linux

Nitrux 3.4.1 migliora il supporto per le schede grafiche AMD e NVIDIA aggiungendo un parametro di avvio per consentire a utility come CoreCtrl di sovrascrivere le funzionalità di alimentazione per le GPU AMD utilizzando il driver grafico Mesa open source AMDGPU, così come un file di configurazione X11 per abilitare l'overclocking per le GPU NVIDIA. Inoltre, Nitrux 3.4.1 ha risolto vari bug e problemi delle versioni precedenti. Ciò ha migliorato la schermata iniziale di avvio di Plymouth, l'autenticazione dell'utente nei sistemi installati utilizzando PolicyKit e la configurazione ZSH. Inoltre, sono stati ottimizzati lo script del servizio Waydroid per l'esecuzione di app Android e l'app Plasma System Monitor. Naturalmente, la selezione del software predefinito è stata aggiornata per offrire agli utenti alcune delle ultime versioni delle app incluse. Tra queste vi sono il browser Mozilla Firefox 125, il sistema init OpenRC 0.54 e il driver grafico NVIDIA 550.78.

Gli utenti possono già scaricare Nitrux 3.4.1 dal sito ufficiale (per le nuove installazioni). Gli utenti esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni utilizzando l'utility di sistema Nitrux Update Tool inclusa. Nitrux continua a utilizzare la serie di ambienti desktop KDE Plasma 5.27 LTS finché il team non terminerà il lavoro su Maui Shell.