MX Linux 23 beta: arrivato il supporto per gli swapfile

I coder di MX Linux, distribuzione Linux basata sui pacchetti presenti nei repository di Debian, hanno rilasciato la nuova beta release del progetto che include diversi upgrade interessanti che ovviamente saranno presenti anche nella futura stable release. MX Linux 23 beta include tutta una serie di aggiornamenti prelevati direttamente da Debian 12 “Bookworm", ovvero il ramo testing, attualmente in fase di feature freeze, della famosa "distribuzione universale". MX Linux 23 beta dispone quindi degli ambienti grafici XFCE 4.18 e KDE Plasma 5.27 LTS (Long Term Support), ovvero le ultime edizioni di tali deskop enviroment open source che dispongono di una vasta pletora di funzionalità molto avanzate.

Sempre in MX Linux 23 beta i coder hanno implementato il nuovo server audio PipeWire ed il modular session e policy manager WirePlumber. Questa scelta non arriva in modo inaspettato visto che questi due componenti sono ormai un punto di riferimento per la gestione dei flussi audio su praticamente tutte le principali di distribuzioni Linux. PipeWire sta infatti mandando piano piano in pensione il vecchio PulseAudio. Tale componente è infatti completamente retrocompatibile con tutti i programmi che sfruttano PulseAudio, o altri server audio come lo storico ALSA e JACK, dunque la transizione per le distribuzioni e gli utenti è totalmente indolore e comporta solo migliorie dal punto di vista della gestione delle diverse periferiche di output/input audio.

MX Linux 23 beta include poi il supporto agli swapfile direttamente nell'installer della distribuzione. Oltretutto tale release viene equipaggiata anche con Linux 6.1 LTS, non è la più recente versione del kernel open source ma in ogni caso dispone di diverse feature interessanti come ad esempio il supporto completo: all'AMD Platform Management Framework, all'AMT (Automatic Mode Transition) e al CnQF (Cool and Quiet Framework). Inoltre Linux 6.1 LTS dispone di alcuni update dei driver per le GPU (Graphics Processing Unit) Intel Arc e AMD Radeon che garantiscono una serie di migliorie prestazionali.