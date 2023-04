McAfee, non solo lotta ai malware: VPN, gestore password e tanto altro

Gli antivirus sono strumenti disponibili sul mercato da anni e anni.

Ancor prima che Internet diventasse un fenomeno di massa, infatti, i primi virus informatici hanno cominciato a diffondersi attraverso i floppy.

Da allora, le minacce informatiche non hanno mai smesso di evolvere e, con essi, hanno subito una trasformazione anche gli strumenti di difesa. Allo stato attuale, però, individuare e rimuovere i malware non è più sufficiente per poter rendere sicuro un computer o uno smartphone.

Ad hacker, criminali informatici e figure simili, si sono affiancati data broker, agenzie pubblicitarie moleste e quant'altro. Di fatto, anche la stessa privacy di chi naviga online è a forte rischio.

In tal senso, i classici antivirus dimostrano di essere limitati e, al loro posto, vengono proposte quelle che oggi sono note come suite di sicurezza.

McAfee Total Protection? Molto più di un semplice antivirus

In questo contesto, McAfee Total Protection rappresenta una delle punte di diamante dell'intero settore.

Questa suite, infatti, permette di navigare in totale sicurezza, non solo contrastando i classici malware ma facendo fronte a tanti altri pericoli, anche sotto il punto di vista della privacy.

Il gestore di password integrato, per esempio, è uno strumento molto apprezzabile. Questo lavora generando, memorizzando e procedendo qualunque tipo di parola d'accesso.

La VPN poi, è un servizio che non necessita di particolari presentazioni. Questa consente di proteggere la linea da possibili intromissioni esterne e, soprattutto nel contesto di linee Wi-Fi pubbliche, è praticamente d'obbligo.

L'archiviazione di file protetta, grazie alla crittografia AES a 256 bit, permette anche di evitare incontri ravvicinati con ransomware e altre minacce simili.

E per quanto riguarda i costi?

La formula Family proposta da McAfee Total Protection permette di proteggere fino a 10 dispositivi.

Tale sottoscrizione è disponibile con uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino: ciò significa che questa suite ha un costo di appena 49,95 euro all'anno.

