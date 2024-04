Bundle vecchi e nuovi di Norton in sconto fino al 66%: un’offerta da non perdere

Nel mondo digitale di oggi, pensare alla sicurezza informatica dovrebbe essere una delle maggiori priorità. Molti, però, sottovalutano ancora l'importanza di proteggere i propri dispositivi e la privacy online, spesso affidandosi a soluzioni gratuite che offrono una protezione superficiale. Se anche tu sei preoccupato per i costi, Norton ha lanciato una serie di offerte imperdibili sui suoi bundle vecchi e nuovi, con sconti che arrivano fino al 66%.

Norton: bundle vecchi e nuovi scontati fino al 66%

La star tra le novità è il bundle Norton 360 Advanced. Questo pacchetto è una soluzione completa che ti garantisce sicurezza su tutti i fronti, proteggendoti da ogni tipo di minaccia, sia quella ben nota che le nuove che emergono. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Backup del PC nel Cloud : con 200 GB di spazio , i tuoi dati sono al sicuro anche in caso di guasti hardware.

: con , i tuoi dati sono al sicuro anche in caso di guasti hardware. Secure VPN : per navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy su internet.

: per navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy su internet. SafeCam : per evitare accessi non autorizzati alla tua webcam.

: per evitare accessi non autorizzati alla tua webcam. Password Manager: per gestire le tue password in modo sicuro ed efficiente.

In aggiunta, Norton 360 Advanced copre fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento e introduce tre nuove funzionalità fondamentali: il monitoraggio dei social media, l'assistenza per il ripristino dell'identità e l’assistenza in caso di furto del portafoglio. Il tutto a soli 44,99 euro all'anno, grazie allo sconto del 66%.

Oltre a Norton 360 Advanced, sono disponibili altri bundle a prezzi vantaggiosi:

Norton AntiVirus Plus : con uno sconto del 42%, a soli 19,99 euro per il primo anno .

: con uno sconto del 42%, a soli . Norton 360 Standard : disponibile a 29,99 euro per il primo anno con uno sconto del 60%.

: disponibile a con uno sconto del 60%. Norton 360 Deluxe: offerto a 34,99 euro, anch'esso con uno sconto del 66%.

Arrivato a questo punto, la tua prossima è cliccare sul bottone qui sotto e scegliere trai i bundle vecchi e nuovi di Norton. Ricorda che la promo non durerà ancora per molto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.