Offerta secca sul nuovo pacchetto Norton 360 Advanced: abbonati subito

Sai cos’è un’offerta secca? Questa: abbonati subito a Norton 360 Advanced a soli 44,99 euro per il primo anno, anziché 134,99 euro. Non è un’imposizione, puntualizziamo, ma un invito che ti facciamo, perché le minacce informatiche crescono a ritmo vertiginoso e stanno mietendo vittime ovunque nel mondo. Se vuoi conoscere nei dettagli questo pacchetto completo di protezione, continua a leggere.

Offerta secca su Norton 360 Advanced, il miglior pacchetto mai concepito

La sicurezza online dovrebbe essere accessibile a tutti gli utenti. Il problema è che avviene sporadicamente. Fortunatamente, c’è chi come Norton che vuole dare una mano a chi non ha la possibilità attualmente di proteggersi con i più elevati standard di sicurezza.

In occasione del lancio del nuovo pacchetto Norton 360 Advanced, la società sconta l’abbonamento per il primo anno del 66%. L’antivirus è capace di bloccare tutti i tipi di virus, malware e ransomware. Se non dovesse riuscirci, con la Promessa Protezione Virus riceverai il rimborso completo dell’abbonamento. Con il Password Manager, invece, ogni chiave d’accesso è come se fosse custodita in una cassaforte impenetrabile.

Hai ricordi e documenti importanti? Niente paura: puoi salvarli in 200 GB di spazio cloud. E la tua identità online? Protetta da Secure VPN, che rende ogni tua traccia digitale invisibile. Norton ha pensato anche ai tuoi figli con la protezione minori, che ti consente di tenere sotto controllo tutto ciò che fanno online. Ci sono delle funzionalità completamente nuove:

Assistenza per il ripristino dell’identità.

Assistenza in caso di furto del portafoglio.

Social Media Monitoring.

Smettila di trovare soluzioni temporanee oppure gratuite: l’offerta secca di Norton 360 Advanced è l’alleato migliore contro le minacce informatiche più potenti. Guardalo come un investimento minimo che ti consente di stare tranquillo. Ricorda che siamo di fronte a una promo limitata, quindi abbonati prima possibile!

