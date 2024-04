Norton Mobile Security: sicurezza Mobile a prezzi competitivi

Norton Mobile Security è il sistema di protezione sviluppato da Norton per proteggere i dispositivi mobile, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tutti i servizi disponibili con la certezza di poter contare su di una protezione per i propri dati personali, le operazioni bancarie e qualsiasi altra informazione presente sul dispositivo.

Il servizio realizzato da Norton è disponibile sia per smartphone e tablet Android che per iPhone e iPad. L'accesso avviene tramite abbonamento con la sottoscrizione annuale che, attualmente, è scontata a 12,99 euro, senza vincoli di alcun tipo, con la possibilità di proteggere un dispositivo a scelta.

C'è, però, un'ulteriore promo: Norton Mobile Security è incluso con Norton 360, l'abbonamento che include sia l'antivirus per computer che la VPN (utilizzabile anche su smartphone e tablet) di Norton oltre a un massimo di 75 GB in cloud per il backup dei propri dati e ad altri servizi come il Password Manager.

Norton 360 è disponibile in due versioni che includono Norton Mobile Security. Si tratta della versione Deluxe, dal costo di 34,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo di tutti i sistemi di sicurezza su 5 dispositivi, e della versione Premium, dal costo di 44,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 10 dispositivi.

Per attivare Norton 360 e proteggere i propri dispositivi con Norton Mobile Security basta attivare la promozione in corso tramite il sito ufficiale di Norton, qui di sotto.

Norton Mobile Security: smartphone e tablet al sicuro

Con Norton Mobile Security è possibile accedere ad un'app pensata per incrementare la sicurezza dei dispositivi mobile come smartphone e tablet, sia Android che iOS/iPadOS. Il tool di sicurezza opera su più livelli per andare a rilevare e bloccare le minacce che spesso sono nascoste in app apparentemente sicure, scaricate dall'AppStore o dal Play Store.

Scegliendo Norton 360 per accedere a Norton Mobile Security, inoltre, c'è anche la Secure VPN che, grazie alla crittografia del traffico dati e alla possibilità di scegliere un server in un altro Paese per accedere a Internet, garantisce un utilizzo sicuro e senza tracciamento della rete.

Come sottolineato in precedenza, Norton Mobile Security costa 12,99 euro per un anno ma il massimo vantaggio è disponibile con Norton 360 che, a partire da 34,99 euro per un anno, garantisce la protezione antivirus anche su desktop (Windows o macOS), la VPN e altri servizi di sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.