Offerta speciale Norton: VPN + Antivirus a prezzo speciale

Se stai cercando una soluzione che ti offra protezione completa senza compromessi, il piano Norton 360 Premium è la scelta giusta per te. Ora disponibile a soli 44,99 euro per il primo anno con uno sconto del 60%, questo pacchetto è l'investimento perfetto per la tua sicurezza digitale. Questo perché hai una VPN più un solido antivirus.

Perché scegliere Norton

Norton 360 Premium non è solo un antivirus. Questo potente strumento offre una protezione completa contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker. Con tecnologie di sicurezza avanzate, ogni minaccia viene neutralizzata prima che possa causare danni al tuo sistema.

Uno degli aspetti più interessanti è la possibilità di navigare in modo anonimo, sicuro e privato con la VPN integrata. Con un solo click, puoi attivare la VPN e nascondere il tuo indirizzo IP, rendendo la tua attività online invisibile agli occhi degli altri. La VPN cripta i dati che invii e ricevi, proteggendoti anche quando sei connesso a reti Wi-Fi pubbliche, note per essere meno sicure.

Come attivare la VPN? Attivare la VPN di Norton è semplice e intuitivo. Una volta aperto il software Norton sul tuo dispositivo, troverai l'opzione della VPN nel pannello principale. Con un semplice clic su "Attiva VPN", la tua connessione sarà immediatamente protetta. Puoi anche scegliere la località virtuale che preferisci per accedere a contenuti geograficamente limitati.

Ma i vantaggi di questo pacchetto Norton non finiscono qui. Hai infatti anche un gestore di password integrato che ti aiuta a creare, memorizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali. Infine, con 75 GB di spazio per il backup nel cloud, Norton 360 Premium assicura che i tuoi dati più importanti siano sempre salvaguardati, proteggendoli da perdite accidentali o attacchi informatici.

Se scegli questo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento. Che si tratti di PC, Mac, smartphone o tablet, la tua sicurezza è sempre al primo posto.

Per questi motivi, se stai cercando una soluzione completa per la tua promozione, Norton 360 Premium è quello che fa per te. Approfitta oggi stesso dell'offerta limitata visitando il sito e proteggi la tua vita digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.