La migliore VPN è in offerta: ecco la nuova promo di NordVPN (-72%)

NordVPN si conferma la soluzione giusta per chi ha bisogno di una nuova VPN illimitata. I motivi sono tanti: il servizio garantisce ai suoi utenti la possibilità di sfruttare un servizio VPN completo e ricco di vantaggi, con la massima sicurezza e l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dei dati.

Con la nuova promozione, NordVPN ora conviene di più. Il servizio, infatti, ha un costo di 3,39 euro al mese, andando a selezionare il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. A disposizione degli utenti, in ogni caso, c'è anche il piano mensile che parte da 12,99 euro al mese.

Per tutte le offerte in corso basta visitare il sito ufficiale di NordVPN. Per attivare la versione desiderata del servizio basteranno pochi secondi. La promo è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Perché scegliere NordVPN è la mossa giusta

NordVPN è oramai un punto di riferimento nel settore delle VPN, grazie a un servizio completo e senza punti deboli. Per tutti i suoi utenti, NordVPN mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati e sempre con una politica "no log" ovvero con l'assenza di una raccolta dei dati dell'utente e di un tracciamento della sua attività.

A disposizione di chi utilizza il servizio c'è anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online, ottenendo un IP di un altro Paese. Da segnalare anche la possibilità di utilizzo "multi-dispositivo". NordVPN, infatti, è utilizzabile da 10 dispositivi anche in contemporanea.

Sfruttando la nuova promozione, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,39 euro al mese, nel caso di attivazione del piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa c'è il piano mensile da 12,99 euro.

I prezzi indicati possono prevedere l'aggiunta dell'IVA (dipende dal Paese da cui avviene l'attivazione) e la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.