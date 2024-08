La migliore VPN è in offerta (-73%): è il momento di scegliere NordVPN

NordVPN si conferma, sempre di più, come la VPN da scegliere oggi. Con la nuova offerta in corso in questo momento, infatti, è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato beneficiando di uno sconto del 73% rispetto al prezzo standard. La promo è legata all'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra che, quindi, garantisce un accesso illimitato alla rete VPN per ben 27 mesi.

Grazie all'offerta in corso, il costo di NordVPN si riduce fino a 3,09 euro al mese, per un rapporto qualità/prezzo al top. Per tutti i nuovi utenti che hanno scelto NordVPN, inoltre, ci sono 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso integrale dell'importo speso per l'attivazione.

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta: ora è la VPN da attivare

Con NordVPN è possibile accedere a una rete VPN sfruttando la protezione della crittografia del traffico dati, essenziale per rendere inaccessibili i dati della propria connessione, oltre che con una politica no log che conferma l'assenza di un tracciamento dell'attività dell'utente.

La VPN è, inoltre, caratterizzata da una connessione senza limiti di banda e di traffico dati. C'è poi un network di migliaia di server, distribuiti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Direttamente dall'app di NordVPN, quindi, l'utente può facilmente scegliere il server da cui avviare la connessione, in modo da ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese, evitando blocchi all'accesso a siti e servizi web.

Grazie all'offerta di NordVPN, per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi extra, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale, tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso integrale della spesa dopo l'attivazione.

