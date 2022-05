KDE Frameworks 5.94: introdotti diversi bugfix e nuove funzionalità

l team di coder KDE ha reso disponibile una nuova versione stabile del KDE Frameworks, ovvero quell'insieme di librerie software ed API (Application Programming Interface) che stanno alla base di questo desktop environment open source. KDE Frameworks 5.94 include un vasto bacino di aggiornamenti e bugfix per più di 80 librerie Qt. Grazie a tale upgrade sono state implementate anche una serie di funzionalità interessanti, come ad esempio il supporto all'icon preview per i file presenti nei dischi formattati in NFS o NTFS visualizzati in Dolphin, ovvero il file manager di riferimento di KDE Plasma.

Diverse migliorie sono state introdotte per quanto riguarda i placeholder message inviati tramite le Kirigami-based application a Plasma Desktop. Ora queste appariranno in modo molto più aggraziato ed in linea con lo stile generale dell'ambiente grafico. Inoltre adesso le varie icone di sistema hanno il supporto per lo scaling grafico fino a 512px all'interno del menu contestuali aperti tramite il tasto destro del mouse.

Novità anche per quanto concerne il volume OSD nelle sessioni di X11 con Plasma KDE. Adesso l'indicatore non apparirà più nell'angolo in alto a sinistra dello schermo ma avrà finalmente una posizione fissa nella traybar di sistema. Oltretutto sono stati sistemati i checkboxes ed i radio button che finalmente non appariranno più in modo sfocato, oppure tagliati, quando si utilizzano degli specifici font su tutto il sistema.

In KDE Frameworks 5.94 gli sviluppatori hanno lavorato sui loading placeholder component del Kirigami framework. Sono stati infatti eseguiti dei porting in tutte le Kirigami application in modo tale da fornire all'utente un'interfaccia delle barre di progressione coerente tra le varie applicazioni presenti su KDE Plasma. Oltretutto è stato aggiunto il supporto ai display touch screen ad una serie di componenti come: i Dolphin Places Panel, ai menu dialog di apertura e salvataggio, a Gwenview, il visualizzatore di immagini predefinito di KDE, ed a tutti i QtWidgets-based app.