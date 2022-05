KDE Plasma 5.24.5 LTS: migliorato il supporto al display server Wayland

Il team di coder KDE ha reso disponibile una nuova versione stabile del progetto. KDE Plasma 5.24.5 LTS (Long Term Support) introduce diverse patch e bugfix che vanno a correggere diverse problematiche emerse nelle precedenti build e stabilizzano ulteriormente il codice dell'ambiente grafico. Il ramo 5.24 LTS riceverà supporto ed aggiornamenti fino all'avvio dei lavori per KDE Plasma 6. Dunque KDE 5.24.5 LTS è particolarmente indicato a coloro che sono interessati ad ottenere un sistema stabile e affidabile per il proprio ambiente di lavoro.

Questa quinto maintenance update di tale desktop environment open source porta con se anche alcune interessanti novità, ad esempio è stata migliorata l'integrazione con il display server Wayland, ovvero quel componente software che si occupa di gestire gli input/output dell'utente con i vari programmi e di eseguire il rendering 2D/3D della GUI (Graphical User Interface) dell'ambiente desktop oltre che delle applicazioni di terze parti. Nel dettaglio in tale release sono stati sistemati alcuni bug che causavano dei crash di KWin, il compositing window manager di riferimento di KDE.

KWin è quel componente dell'interfaccia grafica dell'ambiente desktop che amministra ed imposta la posizione delle finestre degli applicativi e i loro confini. KWin è parte integrante di KDE e senza di esso il desktop environment non può funzionare. Dunque la risoluzione delle problematiche con le sessioni di Wayland era un tassello essenziale per assicurare un'esperienza utente ottimale. Sono inoltre state implementate diverse altre patch per correggere dei glitch che si verificavano dopo aver bloccato/sbloccato il display oppure quando si disconnetteva un monitor secondario.

Nel dettaglio quest'ultimo bug riguardava i monitor connessi tramite porta USB-C, i glitch si verificano anche quando il sistema si riprendeva dall'hibernate/sleep mode. In KWin sono stati sistemati anche dei bug che comportavano il crash delle applicazioni o dell'intero sistema nel momento in cui si configurava lo schermo in alcune modalità particolari, come ad esempio durante la vertical mode oppure quando si cambiava il refresh rate.