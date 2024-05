Manjaro Linux 24.0: arriva prima distro basata su Linux 6.9

La distribuzione Manjaro Linux 24.0 basata su Arch Linux è stata ufficialmente rilasciata. SI tratta di un importante aggiornamento che introduce alcune delle più recenti tecnologie GNU/Linux e software Open Source. Soprannominata "Wynsdey", Manjaro Linux 24.0 sembra essere la prima distribuzione GNU/Linux basata sul kernel Linux 6.9, rilasciato durante il fine settimana. L'edizione di punta di Manjaro Linux 24.0 viene fornita con l'ambiente desktop Xfce. Tuttavia, le altre due versioni ufficiali, con KDE Plasma e GNOME, sono state aggiornate alle ultime versioni KDE Plasma 6 e GNOME 46. Un’altra modifica degna di nota in questa versione è il download migliorato degli script di build da Arch User Repository (AUR) e dai repository binari ufficiali Manjaro Linux con l'ultimo gestore di pacchetti Pamac. Inoltre, non va dimenticato il supporto per kernel LTS (Long Term Support) come Linux 6.6 LTS e Linux 6.1 LTS per supportare l'hardware precedente.

Manjaro Linux 24.0: la nuova distro introduce tutti gli aggiornamenti di KDE Plasma

Naturalmente, la maggior parte dei componenti principali e delle applicazioni predefinite sono stati aggiornati alle versioni più recenti. In particolare, l'edizione KDE Plasma presenta le suite software KDE Gear 24.02 e KDE Frameworks 6.1. Si tratta della Questa è la prima volta che Manjaro distribuisce il nuovo desktop Plasma 6 e tutti i suoi miglioramenti. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il forum ufficiale di Manjaro, che offre tutti i dettagli del nuovo aggiornamento.

Manjaro Linux 24.0 è ora disponibile per il download dal sito web ufficiale come immagini ISO live con gli ambienti desktop Xfce, KDE Plasma e GNOME. Tutte e tre le edizioni sono disponibili come immagini complete e minime con kernel Linux 6.9, Linux 6.6 LTS e Linux 6.1 LTS. Gli utenti esistenti di Manjaro Linux 23.1 “Vulcan” potranno aggiornare le proprie installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu in un emulatore di terminale o utilizzando il gestore di pacchetti grafico predefinito.