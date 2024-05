Ubuntu 24.04 LTS: annunciato rilascio per Azure Virtual Machines

Microsoft ha annunciato che Ubuntu 24.04 LTS è ora disponibile come macchina virtuale di Azure tramite Azure Marketplace. L'annuncio arriva poche settimane dopo che Canonical ha lanciato al pubblico questa versione del sistema operativo. Essendo una versione con supporto a lungo termine, Ubuntu 24.04 LTS sarà supportato da Canonical per cinque anni (fino al 2029), per la maggior parte degli utenti. Il supporto può essere esteso ulteriormente fino a 12 anni registrando il proprio computer a Ubuntu Pro. In un annuncio separato lo stesso giorno, Canonical ha affermato che il suo sistema operativo Ubuntu Pro 24.04 LTS è ora disponibile anche su Google Cloud con miglioramenti della velocità di avvio, integrazione perfetta e ottimizzazione per l'infrastruttura Google Cloud.

Ubuntu 24.04 LTS: le novità principali introdotti con il nuovo sistema di Canonical

Ubuntu 24.04 LTS introduce alcune interessanti migliorie. La prima riguardano il kernel Linux. Questo sistema include infatti il kernel Linux 6.8 che apporta molte nuove funzionalità. Inoltre, il sistema init è stato aggiornato a systemd v255.4. Per quanto riguarda il framework .NET, Ubuntu 24.04 LTS e 22.04 LTS supporteranno completo di .NET 8 per l'intero ciclo di vita di entrambe le versioni. Ciò consente agli sviluppatori di aggiornare le proprie applicazioni alle versioni .NET più recenti prima di aggiornare la versione di Ubuntu. A partire dalla 24.04 LTS il supporto .NET è stato esteso anche alla piattaforma IBM System Z. Infine, i pacchetti .NET 6 e .NET 7 con supporto limitato sono disponibili tramite un PPA.

Gli utenti che desiderano ottenere più informazioni su Ubuntu su macchine virtuali di Azure possono consultare l'elenco di Azure Marketplace. In questa pagina possono trovare ulteriori informazioni sul prodotto, vedere i piani disponibili e leggere valutazioni e recensioni. Sebbene Ubuntu sia piuttosto popolare in ambito aziendale, è ampiamente utilizzato anche per uso personale.