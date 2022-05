KDE Plasma 5.25: ottimizzata l'integrazione di Kwin con Wayland

Il ramo di sviluppo di KDE Plasma 5.25 è da poco entrato nella fase di feature freeze, dunque non è più possibile proporre l'implementazione di nuove funzionalità ed in generale di grossi cambiamenti nel codice sorgente del progetto. In questi giorni dunque i developer si stanno quindi focalizzando principalmente sulle operazioni di bugfix e sull'inserimento di patch di sicurezza. Di recente lo sviluppatore Vlad Zahorodnii ha pubblicato un articolo sul suo blog personale dove aggiorna la communiy di utenti sui progressi fatti in questo periodo con KDE Plasma 5.25 ed in particolare sulle novità inerente all'integrazione di Kwin, il compositing window manager del desktop environment, con il display server Wayland.

KDE Plasma 5.25 beneficia infatti di un rinnovato supporto alle gesture, inoltre diversi effetti estetici dell'ambiente grafico sono stati riscritti utilizzando il linguaggio QML, in modo tale da diminuire il loro impatto su CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit) e sulla memoria RAM. Oltretutto è stato eseguito un completo refactoring del codice inerente al window management ed il pacchetto che si occupava di gestire l'integrazione con Wayland, chiamato kwayland-server, è stato unito con KWin per semplificarne le operazioni di manutenzione e migliorare la compatibilità con il nuovo display server di riferimento.

In KDE Plasma 5.25 è stata migliorata la funzionalità di screencasting. Ora gli utenti possono catturare le singole finestre senza dover per forza riprendere l'intero desktop. I coder si sono occupati anche di lavorare sulla parte inerenti al compositing, tramite un refresh del codice del DRM back-end e delle compositing abstraction, ed hanno implementato una serie di bugfix riguardanti la GUI (Graphical User Interface) del parco applicazioni del desktop environment. Per fare un esempio concreto, le notifiche dei Ark, il tool per la compressione/decompressione dei file di KDE integrato nel file manager Dolphin, sono state ridisegnate in modo tale da presentarsi esteticamente più in linea con lo stile dell'ambiente grafico.

La prossima beta release di KDE Plasma 5.25 è attesa per il 19 maggio mentre il rilascio della versione stabile è stato fissato, salvo imprevisti nello sviluppo dell'ultimo minuto, per il 14 giugno.