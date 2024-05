Arch Linux supporterà ufficialmente ARM/RISC-V

Arch Linux è una distribuzione versatile per utenti esperti, ma supporta ufficialmente solo l'architettura x86-64. Le altre distribuzioni (ad esempio Ubuntu o Manjaro) supportano varie architetture più recenti, tra cui ARM e RISC-V. Sfortunatamente, ciò non accadeva in Arch Linux, anche se ci sono port non ufficiali che stanno facendo progressi. Per risolvere questo problema è stata finalmente creata un'integrazione di prova per "Arch Linux Ports". In poche parole, ciò significa che i port non ufficiali per varie architetture riceveranno infrastrutture e un migliore supporto basato sulla community. Ciò fino a quando non saranno integrati nei principali repository Arch Linux. Gli sviluppatori vogliono lavorare sui port non ufficiali per altre architetture attraverso uno sforzo congiunto. Per raggiungere questo obiettivo, è stato unito un nuovo sistema proposto come Arch Linux Ports RFC, che dovrebbe aiutare ad adattarsi alle architetture più recenti senza impegnarsi completamente nella sua fase iniziale.

In un post pubblicato sul sito di ArchLinux viene ricordato che “questa RFC delinea un processo basato sui dati attraverso il quale possiamo stimare quanto impegno aggiuntivo di manutenzione è richiesto, quanto è matura l'architettura e quanto interesse c'è nella community”. Ciò significa che, man mano che il lavoro/test procede per un'architettura, è facile valutare se un'architettura può essere mantenuta come port ufficiale o meno. Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che i port non ufficiali per ARM/RISC-V verranno promossi come ufficiali, né è previsto un tempo stimato per farlo. Tuttavia, il sistema sembra promettente.

Arch Linux Ports ispirato a Debian Ports

In passato, alcune RFC (Request for Comments) hanno tentato di integrare architetture più recenti, ma ciò non ha funzionato. Con questa RFC, Arch Linux ha deciso di mettere in atto un sistema che li aiuterà ad adattarsi alle architetture più recenti. Come spiegato nel post: “i nuovi port vengono aggiunti proponendoli in una RFC. Almeno due manutentori del pacchetto devono guidare un port per garantire che venga sviluppato a lungo termine. Una volta accettata una RFC di presentazione, il lavoro su un port può iniziare. Questo include aggiunte di integrazioni specifiche per la porta (pacman.conf personalizzato, makepkg.conf, ecc.) agli strumenti di compilazione ufficiali. Si prevede che i manutentori del port collaboreranno con i team Arch Linux per consentire la configurazione di qualsiasi infrastruttura richiesta. Le modifiche necessarie agli strumenti esistenti dovrebbero essere proposte e, se possibile, implementate dai manutentori del port, per alleggerire il carico di lavoro dei team esistenti”.

Inoltre, i manutentori del port devono essere inclusi come manutentori dei pacchetti nel team di Arch Linux. Ciò per poter accedere all'infrastruttura di build dedicata (e dovranno mantenerla/migliorarla). La nuova RFC incoraggia i manutentori del port e il team di Arch Linux a lavorare insieme per supportare le architetture più recenti. Arch Linux afferma di aver preso ispirazione da Debian Ports, che ha provato a fare qualcosa di simile. Quella di Arch Linux potrebbe essere la giusta direzione da seguire e potrebbe aiutare a ottenere il supporto ufficiale ARM e RISC-V in un prossimo futuro.