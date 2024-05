Oracle Linux 9.4 arriva rilascio in via ufficiale

Dopo RHEL 9.4, seguito dalle versioni AlmaLinux 9.4 e Rocky Linux 9.4, Oracle ha lanciato ufficialmente Oracle Linux 9.4. L'aggiornamento supporta le piattaforme Intel e AMD a 64 bit (x86_64) e Arm a 64 bit (aarch64). Inoltre, com’era prevedibile, mantiene la compatibilità binaria dell'applicazione con Red Hat Enterprise Linux 9.4. Gli utenti possono scegliere tra Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Release 7 Update 2 di Oracle e Red Hat Compatibile Kernel (RHCK), a seconda delle esigenze della piattaforma. Un aggiornamento significativo in questa versione è il miglioramento dei linguaggi di programmazione e delle tecnologie server. Infatti, Oracle Linux 9.4 introduce: Python 3.12, Ruby 3.3.0 (disponibile in un nuovo flusso di moduli), PHP 8.2 (incluso nel suo nuovo flusso di moduli), l'ultimo server web e proxy NGINX 1.24 e PostgreSQL 16, che presenta una suite di nuove funzionalità e miglioramenti.

Oracle Linux 9.4: le altre novità dell’aggiornamento

Altri aggiornamenti degni di nota includono Git 2.43, GCC Toolset 13 e aggiornamenti ai set di strumenti Performance Co-Pilot, cmake, LLVM, Rust e Go. Inoltre, Oracle Linux 9.4 introduce nuove misure di sicurezza per migliorare l'integrità e la conformità del sistema. In primis, queste offrono nuove regole della policy SELinux per servizi systemd come “nvme-stas” e “realmd”. È inclusa anche una configurazione OpenSSL aggiornata, che supporta la libreria condivisa "fips.so" come provider FIPS, in attesa di certificazione da parte del NIST. Inoltre, sono state aggiunte impostazioni OpenSSH migliorate che ritardano le risposte dopo tentativi di accesso non riusciti, mitigando gli attacchi di enumerazione degli utenti. La nuova distribuzione include un nuovo pacchetto "grafana-selinux" che garantisce che Grafana funzioni con il tipo SELinux appropriato. Infine, l’aggiornamento presenta una Guida alla sicurezza SCAP aggiornata in linea con le ultime politiche DISA STIG, rafforzando ulteriormente il suo quadro di sicurezza.

L'aggiornamento all'ultima versione è semplice per gli attuali utenti della serie Oracle Linux 9.x. Basta eseguire il comando sudo dnf update. Per gli utenti di Oracle Linux 7 e 8, l'aggiornamento alla versione 9 è semplificato tramite l'utility Leapp. Coloro che optano per una nuova installazione possono trovare le immagini di installazione ISO disponibili per il download dal server Oracle Linux yum. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale di Oracle Linux.