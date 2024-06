iOS 18: tutte le novità introdotte a servizio della tutela della privacy

Una delle novità più interessanti è il Calcolo privato del cloud (Private Cloud Compute). Questa funzione sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico per elaborare le richieste degli utenti in modo intelligente. La particolarità di questa tecnologia è la combinazione dei modelli di AI sul dispositivo con quelli presenti sui server di Apple. In questo modo, i dati sensibili rimangono sempre privati, non vengono mai memorizzati o accessibili da Apple stessa, garantendo così una protezione ottimale delle informazioni personali.

Un'altra importante funzionalità introdotta con iOS 18 è il blocco e la possibilità di nascondere le app. Ispirandosi all'app Foto, questa nuova funzione permette agli utenti di bloccare o nascondere qualsiasi app sulla schermata iniziale. Le app bloccate richiederanno Face ID, Touch ID o un codice di accesso per essere aperte, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per i contenuti sensibili.

Tante altre novità con la tutela della privacy come obiettivo primario

iOS 18 porta anche miglioramenti significativi ai permessi dei contatti. Ora gli utenti hanno la possibilità di scegliere quali contatti condividere con un'app specifica, anziché dover concedere l'accesso completo a tutta la propria rubrica. Questo livello di controllo più fine permette di proteggere meglio le informazioni personali, consentendo solo le condivisioni necessarie.

Un'altra novità di rilievo è l'App Password, una nuova applicazione dedicata alla gestione delle password che sostituisce la funzionalità precedentemente integrata nelle Impostazioni. L'app Password offre un'interfaccia più intuitiva, la sincronizzazione su tutti i dispositivi Apple e l'accesso tramite iCloud su dispositivi Windows.

Inoltre, iOS 18 introduce l'Accessory Setup Kit, un nuovo metodo per l'accoppiamento degli accessori che protegge la privacy degli utenti. Per quanto riguarda la sicurezza, iOS 18 include nuove misure per proteggere i dati degli utenti, come la crittografia end-to-end migliorata per i messaggi iMessage. Viene inoltre introdotta la funzione "Safety Check", progettata per aiutare le persone in situazioni di relazioni abusive a proteggere i loro dati e mantenere la propria sicurezza.