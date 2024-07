iOS 18: rilasciata la Beta 4, ecco tutte le novità per gli iPhone

Apple ha rilasciato oggi la Beta 4 di iOS 18 per gli sviluppatori, portando con sé una serie di novità e cambiamenti. Sebbene la tanto attesa funzionalità Intelligence di Apple sia ancora assente, ci sono diverse nuove caratteristiche che meritano attenzione.

La Beta 4 di iOS 18 è attualmente disponibile per i beta tester sviluppatori e si prevede che sarà distribuita agli utenti pubblici la prossima settimana. È importante notare che le versioni beta iniziali possono essere imprevedibili, quindi alcune funzionalità presenti nella beta 3 potrebbero non essere funzionanti nella beta 4.

Tra le principali novità introdotte con iOS 18 beta 4 ci sono nuove immagini di sfondo per CarPlay. Sono state aggiunte otto nuove wallpaper, disponibili sia per la modalità chiara che scura, ispirate alle nuove immagini di sfondo di iOS 18 per iPhone.

Un'altra novità interessante riguarda l'app Fotocamera. È stata introdotta una nuova opzione nelle Impostazioni chiamata "Menu dei controlli". Questa opzione permette di mantenere lo strumento della fotocamera precedentemente utilizzato quando si espande il menu dei controlli, rendendo più agevole l'uso della fotocamera per gli utenti.

iOS 18 beta 4 adds a new animation to the controversial iCloud "subscriber edition" icon pic.twitter.com/6qJyc00PKQ — Aaron (@aaronp613) July 23, 2024

Torcia elettrica, schermo condiviso e tecnologia RCS

La nuova interfaccia della torcia elettrica, che in precedenza era esclusiva per iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro, è ora disponibile anche su iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Questo cambiamento rende l'accesso alla torcia più intuitivo per un numero maggiore di utenti. L'app Libri ha subito alcune modifiche, con i libri nella sezione "Continua" che ora presentano uno sfondo nero, migliorando la leggibilità e l'estetica della sezione.

Un altro aggiornamento riguarda l'icona per lo schermo condiviso, che è stata ridisegnata. L'icona sullo schermo di blocco appare ora con un nuovo design quando viene utilizzata la funzione di schermo condiviso, migliorando la chiarezza visiva.

È stata inoltre aggiunta una nuova animazione al badge "Abbonato" che appare nel menu iCloud nelle Impostazioni. Questa animazione aggiunge un tocco di vivacità all'esperienza utente. La cartella "Nascosto" nella Libreria app ha subito un leggero redesign, rendendo il suo aspetto più coerente con il resto dell'interfaccia utente di iOS 18.

Inoltre, gli utenti possono ora utilizzare la modalità chiara con widget in modalità scura, offrendo maggiore flessibilità nelle impostazioni di visualizzazione. La tecnologia RCS (Rich Communication Services) è stata abilitata per nuovi operatori, tra cui Fido Canada, Orange Spagna, Orange UK, Rogers Canada, T-Mobile UK, Vodafone Spagna e Yoigo Spagna.