iOS 17.6 e macOS 14.6: Apple rende la beta 2 disponibile per tutti

Apple ha rilasciato la seconda versione beta pubblica per iOS 17.6, iPadOS 17.6, macOS 14.6 e altri sistemi operativi. Come da tradizione negli ultimi anni, l'azienda di Cupertino gestisce due cicli di beta testing in parallelo durante la stagione estiva. Questo approccio consente agli utenti di testare sia le prossime versioni principali dei sistemi operativi, attese per l'autunno, sia gli aggiornamenti significativi per le versioni attualmente disponibili.

Ciò significa che gli utenti possono iscriversi ai programmi beta sia per iOS 18 che per iOS 17.6, sia per macOS 14.6 che per la futura versione 15.0. Se siete già iscritti ai beta pubblici per la serie attuale di sistemi operativi, Apple ha reso disponibile la seconda versione di prova per le sue diverse piattaforme.

Per scaricare iOS 17.6 public beta 2, basta accedere alle Impostazioni del vostro iPhone, selezionare la voce Generali e poi Aggiornamento Software. Finora, l'unica novità nota di iOS 17.6 riguarda un miglioramento dell'app TV chiamata "Catch Up". Questa nuova funzione è pensata per mostrare gli highlights sportivi quando iniziate a guardare una partita già iniziata, permettendovi così di recuperare velocemente ciò che vi siete persi prima di immergervi nella trasmissione live.

Feedback e suggerimenti: Apple ci tiene al parere della community

Il rilascio delle beta pubbliche permette agli utenti di avere un'anteprima delle nuove funzionalità e miglioramenti in arrivo, fornendo allo stesso tempo feedback preziosi per affinare le versioni finali dei sistemi operativi. Questa strategia di Apple non solo coinvolge attivamente la community degli utenti, ma aiuta anche a identificare e risolvere eventuali problemi prima del rilascio ufficiale.

Oltre a iOS 17.6 e iPadOS 17.6, anche macOS 14.6 riceve la sua seconda beta pubblica. Gli utenti di macOS possono aggiornare il loro sistema operativo iscrivendosi al programma beta pubblico e scaricando l'aggiornamento tramite Preferenze di Sistema.

Le novità specifiche di macOS 14.6 non sono ancora state dettagliate, ma ci si aspetta miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità. Il rilascio delle seconde versioni beta pubbliche per iOS 17.6, iPadOS 17.6 e macOS 14.6, dunque, conferma l'impegno di Apple nel migliorare continuamente i suoi sistemi operativi.