iOS 18: disponibile la prima beta, ecco tutte le novità introdotte

La prima beta pubblica di iOS 18 è stata rilasciata da Apple il 15 luglio, portando una serie di nuove funzionalità per gli iPhone compatibili. Per accedere a questa versione, gli utenti devono iscriversi al programma beta di Apple attraverso l'app Impostazioni del loro dispositivo.

Il percorso da seguire è il seguente: aprire "Impostazioni", andare su "Generali", cliccare su "Aggiornamento Software" e selezionare "Beta Pubblica di iOS 18". È importante tenere presente che le versioni beta possono contenere bug e malfunzionamenti, pertanto è consigliabile installarle su un dispositivo secondario.

Tra le novità più attese di iOS 18 Beta 1, spicca Apple Intelligence, una funzione che integra l'intelligenza artificiale in diverse applicazioni di sistema. Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in inglese, verrà estesa ad altri Paesi nei prossimi mesi. Nella beta, gli utenti possono sperimentare strumenti come Writing Tools per la riscrittura e il miglioramento dei testi, Genmoji per creare emoji personalizzate e Image Playground per generare immagini da descrizioni testuali.

Novità per la schermata Home e il Centro di Controllo

La schermata Home di iOS 18 ha subito un completo restyling. Ora è possibile posizionare icone e widget in modo libero, senza dover seguire la griglia predefinita. Inoltre, gli utenti possono attivare la modalità scura anche per le icone delle app e modificare il loro colore.

Il Centro di Controllo è stato rinnovato, trasformandosi in un menu autonomo, completamente personalizzabile e suddiviso in più pagine. L'app Messaggi introduce il supporto per lo standard RCS, permettendo la programmazione dell'invio dei messaggi e la possibilità di inviarli via satellite in assenza di copertura di rete.

L'app Foto ha ricevuto un importante restyling, mentre Safari si arricchisce di una funzione che riassume le pagine web. Inoltre, arriva la nuova app Password, che permette una gestione più sicura delle credenziali per siti web e reti Wi-Fi. Oltre a queste novità principali, iOS 18 Beta 1 include numerosi altri miglioramenti e correzioni di bug. Si ricorda che le versioni beta sono ancora in fase di sviluppo e possono presentare instabilità; è consigliato installarle solo su dispositivi secondari e fare sempre il backup dei dati prima dell'installazione.