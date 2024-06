iOS 18: disponibile una modalità gaming per alcuni iPhone

Tra le novità di iOS 18 presentate da Apple al WWDC 2024, c'è una funzione dedicata ai gamer: la modalità gaming. Questa funzione ottimizza le prestazioni dell'iPhone per offrire un'esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Quando si attiva un gioco compatibile, iOS 18 attiva automaticamente la modalità gaming. In questa modalità, l'iPhone riduce al minimo le attività in background, liberando risorse per il gioco e consentendo di raggiungere una frequenza di fotogrammi più elevata e costante. Inoltre, la modalità gaming ottimizza la connessione Bluetooth per i controller di gioco e gli AirPods, riducendo la latenza e migliorando il tempo di risposta.

La modalità gaming è pensata per offrire un'esperienza di gioco più coinvolgente, soprattutto per i titoli più impegnativi dal punto di vista grafico e computazionale. I giochi dovrebbero funzionare in modo più fluido e senza cali di frame rate, anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Giochi compatibili e iPhone compatibili con la modalità gaming di iOS 18

La risposta ai comandi dovrebbe essere più immediata, sia che si utilizzi un controller touchscreen o un controller fisico. Inoltre, la latenza ridotta dovrebbe migliorare l'esperienza audio, soprattutto quando si utilizzano gli AirPods.

La modalità gaming si attiva automaticamente quando si avvia un gioco compatibile, senza necessità di attivarla manualmente. La funzione è compatibile con una vasta gamma di giochi, tra cui titoli AAA come Sniper Elite 4, Grid Legends e Snow Runner. È probabile che la differenza non sia così evidente con i giochi casual come Candy Crush, ma la modalità gaming dovrebbe dare il massimo con i titoli più impegnativi.

La Modalità Gaming è una funzione di iOS 18 ed è disponibile solo su alcuni modelli di iPhone: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Se si possiede uno di questi modelli, si potrà godere di un'esperienza di gioco migliorata con la Modalità Gaming.